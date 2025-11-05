Tecavüzcü, hahamın elini öptü

Filistinli esire tecavüz eden askere kol kanat geren terör devleti İsrail’de, olayın açığa çıkmasını sağlayan askeri savcının tutuklanması sonrası, haham Meir Mazuz’un askere destek verdiği ve askerin hahamın elini öptüğü görüntüler yeniden gündeme oturdu.
Görüntülerde, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen haham Mazuz’un, tecavüzcü askeri kabul edip dua ettiği görülüyor. Videoda, Mazuz, söz konusu askere, “Tamamen masum bulunacaksın. Ne yaptın ki? Düşmanı mı dövdün? Olsun” dediği görülüyor. İsrail basınından KAN’ın haberinde askerin avukatı Demari’nin, “Mağdurun yalan söylediğine dair elimizde kanıt var” sözleri üzerine Mazuz’un, “Peki ya doğruysa? Böyle davranmaya hakkımız yok mu?” şeklinde karşılık verdiği kaydedildi.
GAZZELİLERE HAYVAN DEDİ
İsrail’in önde gelen Sefarad hahamlarından aşırı sağcı Mazuz, hem iç kamuoyunda hem de uluslararası medyada insanlık dışı açıklamalarıyla defalarca kez gündem oldu. Aynı zamanda siyasetçi olan ve Şaş Partisi’nin ruhani liderliğini yürüten haham Mazuz, “İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz” sözleri ile Gazze’ye tam abluka uygulanmasını istemişti. Başka bir açıklamasında ise Mazuz, “Araplara insani yardım yapmak için fazla güvendik. Çünkü onlar fakirlermiş ve yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş, elektriğe ihtiyaçları varmış, yiyeceğe ve tatlı patatese ihtiyaçları varmış. Görünüşe göre hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sadece İsrail'e zarar vermek istiyorlar" demişti.
Savcının gözaltı süresi uzatıldı
- İsrail'de Gazze'den alıkoyulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırma suçlamasıyla gözaltına alınan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin tutukluluk süresi uzatıldı. Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi, İsrail askerlerinin Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla dün gece gözaltına alınan eski Askeri Başsavcı Yerushalmi ile askeri savcı Matan Solomoş'un tutukluluk süresini soruşturmanın engellenmesi ihtimaline karşı iki gün uzattı.