Tecavüzcü, hahamın elini öptü

İsrail’in önde gelen Sefarad hahamlarından aşırı sağcı Mazuz, hem iç kamuoyunda hem de uluslararası medyada insanlık dışı açıklamalarıyla defalarca kez gündem oldu. Aynı zamanda siyasetçi olan ve Şaş Partisi’nin ruhani liderliğini yürüten haham Mazuz, “İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz” sözleri ile Gazze’ye tam abluka uygulanmasını istemişti. Başka bir açıklamasında ise Mazuz, “Araplara insani yardım yapmak için fazla güvendik. Çünkü onlar fakirlermiş ve yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş, elektriğe ihtiyaçları varmış, yiyeceğe ve tatlı patatese ihtiyaçları varmış. Görünüşe göre hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sadece İsrail'e zarar vermek istiyorlar" demişti.