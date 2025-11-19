İşgalciden STK kılıfıyla sürgün operasyonu

Gazze’de 65 binden fazla sivili katleden İsrail, dünya tarihine geçecek bir hukuksuzluğa imza attı. Gazze’de Al-Majd adlı sözde sivil toplum örgütü kuran İsrail, bu yapıyla resmen yasa dışı göçmen ticaretine başladı. İsrail’in Filistinlileri sürgün etmek için kurdurduğu ve Estonyalı-İsrailli bir kişi tarafından yönetilen örgüt, “Sizi Avrupa’ya götüreceğim” diye kandırarak 3 biner dolar aldığı 153 Filistinliyi yine kara yoluyla İsrail’e götürüp oradan da uçakla Güney Afrika’ya yolladı. Yeni Şafak skandalın detaylarına ulaştı.

ÜÇER BİN DOLAR PARA ÖDEDİLER

Filistin kaynaklarından edindiği bilgilere 153 Filistinlinin tehcir süreci Al-Majd üzerinden yürüdü. İsrail’le iş birliği içinde çalışan el-Majd, ölümün kıskacındaki Gazzelilerle irtibata geçerek onları para karşılığında Avrupa’ya götürme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Filistinlilerden kişi başı üç bin dolar aldı.

İSRAİL GÖNÜLLÜ GÖÇ BÜROSU’NDA ÇALIŞIYOR

Şirket, İsrail ve Estonya vatandaşı Tomer Janad Lind’e uzanıyor. Lind’in, İsrail Savunma Bakanlığı bünyesinde bu yıl kurulan “Gönüllü Göç Bürosu” ile çalıştığı iddia ediliyor. Şirketin internet sitesindeki temsilci fotoğraflarının yapay zekâ ile oluşturulduğu ve ofis adreslerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

GÜNEY AFRİKA’YA BİLDİRİLMEDİ

İstihbaratın onayı alan kişiler, WhatsApp üzerinden talimatlar verilerek Gazze Şeridi’nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan İsrail’e geçirildi. Ardından otobüslerle Eilat’taki Ramon Havalimanı’na taşınan ve pasaportlarına damga vurulmayan Gazzeliler, buradan uçakla önce Kenya’nın başkenti Nairobi’ye, sonra Güney Afrika’nın Johannesburg kentine gönderildi.

13 SAAT UÇAKTA BEKLEDİLER

İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için Gazzelilerin uçağı terk etmelerine müsaade edilmedi. Yaklaşık 13 saat uçakta bekletilen Filistinliler, insani yardım kuruluşu Gift of the Givers’in müdahalesiyle, Güney Afrika'ya 90 günlük vize muafiyetiyle ülkeye kabul edildi.

NEDEN GÜNEY AFRİKA?

İsrail’in Güney Afrika’yı özellikle seçmesinin bir diğer nedeni, Filistin davasında net bir duruş sergileyen ülkeyi “ihanet ediyormuş” gibi göstermek. İsrail, böylece hem Güney Afrika’nın imajının zedelenmesi hem diğer ülkelerin Filistin politikasının provokesini amaçlıyor.











