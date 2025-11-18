İsrail'den tarihi eser bahanesiyle Filistin topraklarına çökme girişimi

İsrail’in, arkeolojik alanları koruma iddiasıyla, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Sebastia ve Burka beldelerinde toplam 4 bin 600 dönüm araziye el koymaya hazırlandığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, yayımladığı yazılı açıklamada, “İşgal güçleri, Nablus’un Sebastia ve Burka beldelerinde 4 bin 600 dönüm araziye el koymayı planlıyor.” ifadelerini kullandı.

"Batı Şeria'yı ilhaka yönelik uygulamaların devamı"

Şaban, kararın özellikle “arkeolojik alanların bulunduğu toprakları hedef aldığını” belirterek, bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurguladı.

İsrail’in ilhak politikasına dikkati çeken Şaban, bu adımın da, İsrail’in arkeolojik bölgeleri koruma söylemi altında Batı Şeria’yı fiilen ilhak etmeye yönelik yasal ve idari uygulamalarının devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

İsrail'den bölgede 'Yahudi miras alanı' iddiası

Şaban, İsrail hükümetinin son dönemde Batı Şeria’daki arkeolojik alanların kontrolü için kapsamlı adımlar attığını ve büyük bütçeler ayırdığını ifade ederek, İsrail’in Batı Şeria genelinde 3 bin 64 Yahudi miras alanı bulunduğu iddiasında olduğunu, bunların 2 bin 452’sinin tamamen İsrail kontrolündeki C Bölgesi’nde yer aldığını aktardı.

Bu el koyma planına karşı çıkılmasının önemine vurgu yapan Şaban, Filistin, Arap ve uluslararası topluma geniş çaplı bir eylem çağrısında bulundu.

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, Sebastia’daki arkeolojik bölgenin tarihi Tunç Çağı’na (MÖ 3200) kadar uzanıyor.

Belde, Nablus ile Cenin arasındaki ana yol üzerinde, bir dağ sırasının ortasında yer alıyor ve Kudüs Uygulamalı Araştırma Enstitüsü’nün (ARIJ) verilerine göre toplam yüzölçümü yaklaşık 4 bin 777 dönüm.

Sebastia, Arap, Kenan, Roma, Bizans, Fenike ve İslam dönemlerine ait çok sayıda arkeolojik kalıntıya ev sahipliği yapıyor.







