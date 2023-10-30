İşgalcilerin katliam tankları Gazze'de: Selahaddin Caddesi'nde bir aracı hedef aldı

Terör devleti İsrail, işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinlileri 7 Ekim’den bu yana acımasızca katlediyor. Masum insanların sığındığı; hastaneleri, ibadethaneleri, okulları ve evleri bombalayan işgalciler, savaş suçu işleyerek başta çocuklar olmak üzere binlerce sivili öldürdü. Dünyanın birçok yerinde İsrail’in işgalci politikalarını desteklemeyen Yahudiler Müslümanlar ile birlikte sokağa inerek İsrail’i protesto etti. Siyonist bir aile tarafından büyütüldüğünü ileri süren Katie isimli Yahudi kadın, yayınladığı video ile İsrail’in, Filistinlilere yaptığı saldıların ‘çatışma’ ile adlandırılamayacağını, yaşananların bir ‘soykırım’ olduğunu anlattı. Konuşması sosyal medyada gündeme gelen kadın, İsrail’in ‘canavar’ olduğunu söyleyerek, “Son 75 yıldır yaptıkları da bir soykırım. Yavaş yavaş gerçekleşen bir zulüm, uzun süreli bir acı. Bu, Filistinli sivil halkı tüketmeyi amaçlayan bir şey. Tüm Filistinlilerin direnmekten vazgeçmesini amaçlar ve böylece bu topraktan elde edilen zenginlik menfaat sahiplerine gider. Asıl sahipleri olan Filistin halkına gitmez” dedi.