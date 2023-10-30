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İşgalcilerin katliam tankları Gazze'de: Selahaddin Caddesi'nde bir aracı hedef aldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İşgalci İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirildi. Bölge sakinleri, İsrail tankının hedef aldığı aracın sivillere ait olduğunu aktardı. İsrail Ordu Sözcüsü, “Kademeli ilerleme kaydediyoruz, saldırı faaliyeti savaşın aşamalarına ve hedeflerine göre yoğunlaşacak" dedi.

13:08 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
İşgalci İsrail tankları.

İşgalci İsrail tankları.

Gazze sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüye göre, İsrail'e ait 2 tankın sınır tarafında yer alan Selahaddin Caddesi'ne girdiği ve yolu kapattığı görülüyor.

Görüntüde, bir aracın caddede hareket ederken İsrail tanklarını fark edince geri dönmeye çalıştığı anlar kameraya yansıyor.

O anlarda İsrail tankı araca doğru ateş açıyor.

Öte yandan bölge sakinleri, İsrail tankının hedef aldığı aracın sivillere ait olduğunu aktardı.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’de 'kademeli ilerleme' kaydettiklerini açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun kara operasyonunu genişletmeleri kapsamında son 24 saatte daha fazla İsrail askerinin Gazze Şeridi'ne girdiğini söyledi.

Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İsrail birliklerinin Filistinli direnişçilere doğru ilerlediğini kaydederek, barikatlar kuran silahlı unsurlara karşı havadan saldırı düzenlediklerini belirtti.

Ordu Sözcüsü, “Kademeli ilerleme kaydediyoruz, saldırı faaliyeti savaşın aşamalarına ve hedeflerine göre yoğunlaşacak" dedi.

Siyonist bir ailede büyüdüğünü söyleyen kadın: ‘İsrail’in Filistinlilere yaptığı canavarlık ve soykırım’
Siyonist bir ailede büyüdüğünü söyleyen kadın: ‘İsrail’in Filistinlilere yaptığı canavarlık ve soykırım’

Terör devleti İsrail, işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinlileri 7 Ekim’den bu yana acımasızca katlediyor. Masum insanların sığındığı; hastaneleri, ibadethaneleri, okulları ve evleri bombalayan işgalciler, savaş suçu işleyerek başta çocuklar olmak üzere binlerce sivili öldürdü. Dünyanın birçok yerinde İsrail’in işgalci politikalarını desteklemeyen Yahudiler Müslümanlar ile birlikte sokağa inerek İsrail’i protesto etti. Siyonist bir aile tarafından büyütüldüğünü ileri süren Katie isimli Yahudi kadın, yayınladığı video ile İsrail’in, Filistinlilere yaptığı saldıların ‘çatışma’ ile adlandırılamayacağını, yaşananların bir ‘soykırım’ olduğunu anlattı. Konuşması sosyal medyada gündeme gelen kadın, İsrail’in ‘canavar’ olduğunu söyleyerek, “Son 75 yıldır yaptıkları da bir soykırım. Yavaş yavaş gerçekleşen bir zulüm, uzun süreli bir acı. Bu, Filistinli sivil halkı tüketmeyi amaçlayan bir şey. Tüm Filistinlilerin direnmekten vazgeçmesini amaçlar ve böylece bu topraktan elde edilen zenginlik menfaat sahiplerine gider. Asıl sahipleri olan Filistin halkına gitmez” dedi.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
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