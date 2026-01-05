İşgalcinin beş yıllık suç dosyası

Siyonist İsrail’in Kudüs’te uyguladığı işgal ve sindirme politikalarının bilançosu, yayımlanan resmi bir raporla bir kez daha belgelendi. Kudüs Valiliği tarafından hazırlanan beş yıllık kapsamlı rapor, işgal güçlerinin yalnızca askeri değil, hukuki, sosyal, dini ve demografik alanlarda da topyekûn bir saldırı yürüttüğünü ortaya koydu. Raporda ilk kez yer verilen hukuki ek, işgalci İsrail’in Kudüs’te işlediği tüm suçların uluslararası hukuk, sözleşmeler ve insan hakları metinleriyle açıkça çeliştiğini tescilledi.

YARGISIZ İNFAZ POLİTİKASI

Rapora göre, 2021–2025 yılları arasında Kudüs’te 144 Filistinli İsrail güçleri tarafından katledildi. 2023 yılı, 51 şehitle en kanlı dönem olarak kayıtlara geçti. Gazze’ye yönelik saldırıların Kudüs’e de yansıdığı bu dönemde, şehir adeta açık bir infaz alanına çevrildi. 2024 ve 2025 yıllarında da tablo değişmedi. Aşırı güç kullanımı, sokak infazları ve hesap sorulmayan cinayetlerle Kudüs’te ölüm politikası sistematik hale getirildi. Söz konusu raporda, yargısız infazların istisna değil, işgalin temel yönetim aracı haline geldiği dikkat çekildi. İsrail’in en karanlık uygulamalarından biri olan şehit naaşlarını alıkoyma politikası da raporda çarpıcı rakamlarla yer aldı. 2025 sonu itibarıyla 51 Kudüslü şehidin naaşı hala İsrail’in elinde bulunuyor. Naaşlar morglarda ya da “Numaralı Mezarlıklar” olarak bilinen alanlarda tutuluyor. Bu uygulama, açıkça kolektif cezalandırma ve psikolojik savaş yöntemi olarak tanımlandı.

MESCİD-İ AKSA HEDEFTE

İşgalin en tehlikeli boyutlarından biri ise Mescid-i Aksa’ya yönelik sistematik saldırılar oldu. Son beş yılda 289 bin 497 işgalci, İsrail polisinin koruması altında Aksa’nın avlularına baskın düzenledi. Sadece 2025 yılında 74 bini aşkın yerleşimci doğrudan baskın yaptı. Raporda bu baskınların, Aksa’nın İslami kimliğini silmeyi ve fiili bir statü değişikliği dayatmayı hedeflediği açıkça ifade edildi.

YERLEŞİMCİ TERÖRÜ TIRMANIYOR

2021–2025 arasında bin 467 yerleşimci saldırısı kayda geçti. Bu saldırıların yüzlercesi doğrudan fiziksel yaralanmayla sonuçlandı. 2025 yılı, 484 saldırıyla işgalci terörünün zirve yaptığı yıl oldu. Irkçı saldırılar, ev ve araç kundaklamaları, kutsal mekanlara yönelik provokasyonlar İsrail güvenlik güçlerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Rapora göre son beş yılda 6 bin 528 Filistinli yaralandı. Canlı mermi, plastik mermi, darp ve gaz saldırıları Kudüs’te günlük hayatın parçası haline geldi. Aynı dönemde 11 bin 555 kişi gözaltına alındı. Beş yılda bin 491 hapis cezası, yüzlerce idari tutuklama, binlerce Aksa’dan men, ev hapsi ve sürgün kararı verildi. Evler cezaevine, Kudüs ise açık hava hapishanesine dönüştürüldü.

YIKIM VE SÜRGÜN POLİTİKASI

2021–2025 yılları arasında Kudüs’te bin 732 yapı yıkıldı veya arazi düzleme yapıldı. Sadece 2025’te 397 yıkım kaydedildi. Yüzlerce aile ya evini kendi eliyle yıkmaya zorlandı ya da zorla yerinden edildi. Silvan, Şeyh Cerrah, Isaviye gibi mahalleler adeta hedef tahtasına kondu. Raporda, Kudüs’teki yerleşimci yayılmasının da tüm aşamalarıyla belgelendi. Son beş yılda on binlerce yeni konutu kapsayan yüzlerce plan onaylandı ve ihaleye çıkarıldı. Amaç Kudüs’ün demografik yapısını kalıcı biçimde değiştirmek.







