Gazze’ye kuşatmayı gevşetmiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, geçtiğimiz hafta ABD’nin Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini kabul ettiğinin bildirilmesine rağmen işgalci güçten aksi yönde adımlar geliyor. Refah Sınır Kapısı’nın açılmasına ilişkin henüz siyasi kanattan herhangi bir talimat gelmezken, İsrail basınında çıkan haberlere göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu güçlerine savaşa dönmeye hazır ol talimatı verdi. İsrail hükümetinin ateşkesin ikinci aşamasına geçilirse Hamas’ın silahsızlandırılamayacağını düşündüğü ve bu yüzden ikinci aşamaya geçişi engelleyeceği ifade ediliyor.

SAVAŞA DÖNÜŞ İHTİMALİ

İsrail’de yayın yapan Valla haber ajansının verdiği bilgiye göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze’deki ordu güçlerine savaşa her an geri dönülmesi ihtimaline karşı hazır olma talimatı verdiğin söyledi. Yetkililer, siyasi kanattan bu konuda bir talimat gelmediğini ancak hükümetin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan baskılarla ikinci aşamaya geçilmesi halinde Hamas’ın silahsızlandırılmasının mümkün olmayacağını düşündüğünü aktardı.

REFAH SINIR KAPISI AÇILMADI

Trump-Netanyahu görüşmesinin ardından İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermek için Refah Sınır Kapısı’nı açma hazırlıklarına başladığı ilan edilmişti. Ancak Walla’ya konuşan yetkililer, bu konuda da siyasi kanadın herhangi bir adım atmadığını söyledi. Yetkilier, “Hükümet, henüz Gazze’de kalan son İsrailli esir Teğmen Ran Gavili’nin cesedi iade edilmeden sınır kapısını açmak istemiyor. Çünkü sınır kapısı açılırsa yeniden imar sürecinin başlayacağını ve bunun da Hamas’ın silahsızlandırılmasını belirsizliğe sürükleyeceğini düşünüyor” diye konuştu.

BM’DEN STK KARARINDAN VAZGEÇ ÇAĞRISI

Uluslararası toplumun baskılarına rağmen ateşkesi baltalamaya devam eden ve Refah’ı açmayan İsrail, Gazze’ye insani yardım götürecek Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) denetime tabi tutulacağını ve 53 STK’nın yasaklandığını duyurmuştu. Konuya dair dün bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’den bu kararından vazgeçmesini istedi. Guterres’in ofisinden yapılan açıklamada, STK'ların hayat kurtaran insani yardım çalışmalarında vazgeçilmez olduğu ve ayrıca söz konusu kararın ateşkes sırasında elde edilen kırılgan ilerlemeyi baltalama riski taşıdığı vurgulandı.

İnsansız uçaklar yine vurdu

Ateşkesin ikinci aşamasının başlamasına izin vermeyerek bir yandan da yeniden savaşa dönmeyi planlayan işgalci güç, Gazze’deki saldırılarını da sürdürüyor. İsrail ordusuna ait insansız uçakların (İHA) Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da bazı çadırlara ateş açması sonucunda ikisi kadın 4 Filistinli yaralandı. İşgal ordusunun dün sabah saatlerinde, Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah, güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki şehir merkezine de saldırılar düzenlediği bilgisi verildi.

Hayrat Derneği’nden Gazze’ye 300 çadır

Hayrat İnsani Yardım Derneği, işgalci İsrail ordusunun iki yıl boyunca yerle bir ettiği Gazze’de, Filistinli sivillerin kullanması için 300 çadırlık bir çadır kent kurmaya başladı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, ilk aşamada çadır kent alanına 58 kubbe çadır yerleştirildiği, duş ünitesi kurulduğu ve 500’er litrelik iki su bidonu temin edildiği bildirildi.







