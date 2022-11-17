İslam dünyasının girişimci gençleri Bakü'de yatırımcılarla buluştu

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Bakü'de yapılan Azerbaycan Yatırım ve Genç Girişimcilik Forumu'nda bir konuşma yaptı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA), genç girişimcileri desteklemek için Bakü'de "Azerbaycan Yatırım ve Genç Girişimcilik Forumu" düzenledi.

"Gençlik Odaklı Geleceğe Doğru" sloganıyla iki gün sürecek forumda, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerden farklı sektörlerin temsilcileri, karar alıcılar ve profesyoneller bir araya geldi.

Forum, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Azerbaycan'ın kalkınma hikayesini anlatan videonun gösterimiyle başladı.

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Erdoğan'ın mesajı okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj katılımcılara okundu. Erdoğan, mesajında, gençlerin sahiplenmesiyle Türkiye ve Azerbaycan'ın yarınlarının bugünden çok daha aydınlık olacağına dikkati çekti.

Erdoğan, "İstikbalimizin teminatı olarak genç kardeşlerimizin diline, inancına ve kültürüne sahip çıkması bu süreçte çok büyük önem arz ediyor. Birlik olmadan dirlik olmayacağı düsturundan hareketle sizlerden ezelden ebede giden kardeşliğimizi özellikle güçlendirmenizi bekliyorum." mesajını verdi.

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Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, günümüzde temel konunun insan kaynaklarının geliştirilmesi olduğunu belirterek, "Ülkemizde son yıllarda yargı ve hukuk reformları başarıyla uygulanmaktadır. İnanıyorum ki bu konuların paralelliği, gençlerimize gelecekte kuracakları her şirketin gelir getirmesi konusunda umut verecektir." dedi.

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"Azerbaycan'da siber güvenlik merkezi açılacak"

Azerbaycan'da bir siber güvenlik merkezinin yakın zamanda açılacağını bildiren Nabiyev, bu merkezde bilgi teknolojileri alanında uzman ve eğitmen yetiştirileceğini söyledi.

KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, ülkesinin siyasi ve ekonomik istikrarı, elverişli coğrafi konumu, büyük transit potansiyeli, güncellenmiş altyapısı, zengin enerji kaynaklarıyla bölgesel projeleri ve doğrudan yabancı yatırımcıyı çektiğini ifade etti.

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan'ın yatırım potansiyelinin daha da arttığına dikkati çeken Memmedov, "Azerbaycan hükümetinin sağlayacağı imtiyazlar ve destek araçları Karabağ bölgesini iş adamları için daha cazip hale getirecektir. Karabağ'da iş kurmak için gelen başvuruların yoğunluğu, kapsamı ve çeşitliliği şimdiden bunu söylemek için sebep veriyor. Dış başvurular Avrupa, Asya ve Amerika dahil olmak üzere oldukça geniş bir coğrafyayı ve yaklaşık 40 ülkeyi kapsıyor." dedi.

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"Her yaptığınız işte insanlığa hayırlı olup olmadığını değerlendirin"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, gençlere tavsiyelerde bulundu. Türkiye'de katılım finans alanında yeni strateji çalışması yaptıklarını anlatan Aşan, "Şimdi o strateji çalışmamızı bitirdik. Cumhurbaşkanımız geçen ay katılım stratejimizi açıkladı. Türkiye'de ve bizimle beraber hareket eden Türk ve İslam coğrafyasında katılım finansı büyütmek gibi bir çabamız var." ifadelerini kullandı.

Aşan, genç yatırımcılara bazı hatırlatmalarda bulundu:

“Bizim bir farkımız var, bunu unutmamamız lazım. Elbette biz de yatırımı kar elde etmek için yapıyoruz ama bizim başka bir vazifemiz daha var. O yaptığımız şeyin insanlığa bir şekilde hayır getirmesi lazım. Elbette ticaret yapılacak ama bu insanlığa hayır getirecek şekilde yapılacak. Girişiminizi yapın, para kazanın ama her yaptığınız işte insanlığa hayırlı olup olmadığını değerlendirin."

ICYF Başkanı Taha Ayhan, gençliğin geleceğin yapılandırılmasındaki rolünü tartışmak için etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Gençleri, kalkınma modelleriyle tanıştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Ayhan, "Gençlerin fikirlerini destekleyeceğimiz bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Umuyorum ki burada hem karar vericiler hem yatırımcılar hem start-uplar hem finans sektörü bir araya gelerek yeni projelere katkı sağlayacaklardır." diye konuştu. Ayhan, bu tarz etkinlikleri gelecek yıldan itibaren çeşitli ülkelerde planladıklarını söyledi.

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