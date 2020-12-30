Dünya İslam karşıtı PEGIDAdan Kuran provokasyonu
AVRUPA

İslam karşıtı PEGIDA’dan Kur’an provokasyonu

Kendilerini “Batı’nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar” olarak tanımlayan PEGIDA hareketi, Hollanda’daki 100 camiye Kur’an’ın ayak altına alındığını gösteren yılbaşı kartları gönderdi.

Haber Merkezi Diğer
Camilere gönderilen kart.
Camilere gönderilen kart.

"Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" şeklinde kendilerini tanımlayan, Alman siyasi hareket PEGIDA, İslam ve cami karşıtı eylemlerini sürdürüyor. PEDIGA Hollanda tarafından, Hollanda’daki 100 camiye Kur’an’ın ayak altına alındığını gösteren yılbaşı kartları gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Posta yoluyla gönderilen tebrik kartında Kur'an-ı Kerim'i çiğneyen bir kadın ayakkabısı figürünün üzerinde “yeni yılda bol şanslar ifadeleri” yazıyor. “İslam’a hayır, sadece özgürlük” sloganının da yazılı olduğu tebrik kartı ile ilgili olarak şikayette bulunan cami yetkilileri polisin zarflarla alakalı soruşturma başlattığını bildirdi.

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