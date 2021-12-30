Dünya İspanya Sağlık Bakanı duyurdu 10 günlük karantina süresi düştü
AVRUPA DÜNYA

İspanya Sağlık Bakanı duyurdu: 10 günlük karantina süresi düştü

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, koronavirüs testi pozitif çıkanların zorunlu karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürüldüğünü açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İspanya Sağlık Bakanı duyurdu: 10 günlük karantina süresi düştü
İspanya’da 10 günlük karantina süresi 7 güne düşürüldü.

İspanya Sağlık Komisyonu koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Carolina Darias alınan yeni kararı açıkladı.

  • Bakan Darias, koronavirüs ile enfekte olan kişiler için geçerli olan karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürülmesinin oy birliği ile kabul edildiğini duyurdu. Darias, 7 güne düşürülen karantina süresinin aşılı ve aşısız herkes için geçerli olduğunu söyledi.

Aşılı olan ve Covid-19 virüsü taşıyan hastayla yakın temasta bulunan kişiler karantina sürecine girmezken, aşılanmamış yakın temaslılar 7 günlük karantina süresine uymak zorunda kalacak.

Alınan karara göre İspanya’da şu anda 304 bin 312 kişi, karantina süresini beklenenden daha az sürede bitirecek.

İspanya Covid-19 salgının başlangıcından bu yana toplam 6 milyon 32 bin 297 vaka tespit edilirken, 89 bin 253 can kaybı kaydedildi.

İspanya'da sahilde sigara içmek yasaklanıyor: Cezası 2 bin euro
DÜNYA
İspanya'da sahilde sigara içmek yasaklanıyor: Cezası 2 bin euro

Avrupa ülkelerinde 582 Omicron vakası var ölüm yok
KORONAVİRÜS
Avrupa ülkelerinde 582 Omicron vakası var ölüm yok

İnsanlığın sonu: İspanyol askeri göçmenleri teker teker denize attı
OYNAT 00:25
İnsanlığın sonu: İspanyol askeri göçmenleri teker teker denize attı
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya komşu Fas'tan gelen göçmenlerin karşılaştığı muamele 'İnsanlık bu mu?' dedirtti. İspanyol askerleri Ceuta'ya giriş yapmak isteyen göçmenleri denize attı.


Karantina süresi düşürüldü

Karantina süresi düşürüldü

​Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: Aşılı ve aşısız herkes için geçerli olacak
Fenerbahçe uzatmalarda turladı

Fenerbahçe uzatmalarda turladı

​Sarı lacivertliler, Afyonspor karşısında uzatmalarda kazandı.
Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi

Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi

​Alkollü sürücü polise yakalanınca diz çöküp böyle yalvardı.
2022 TL yılı olacak

2022 TL yılı olacak

​Kur korumalı TL vadeli hesabına benzer uygulama altın için de geldi.

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.
Altının yastık altında olması ciddi kaynak israfı

Altının yastık altında olması ciddi kaynak israfı

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, altın korumalı hesabın önemini anlattı.

Kamera kayıtlarını silmişler

Kamera kayıtlarını silmişler

​Tutuklanan köpek sahipleri Pitbull saldırısı sonrası kamera görüntülerini silmiş.
Acı veren Kudüs raporu

Acı veren Kudüs raporu

​2021 yılında Kudüs'te 349 Müslüman katledildi.
Boğaziçi'ne "Yapay Zeka Enstitüsü"

Boğaziçi'ne "Yapay Zeka Enstitüsü"

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Trakya sele teslim

Trakya sele teslim

​Ergene Nehri'nin debisi 7,5 kat arttı.
Turkovac DSÖ’den onay bekliyor

Turkovac DSÖ’den onay bekliyor

​Turkovac'ın başvurusu için DSÖ nezdinde gerekli girişimler başlatıldı.
Büyük bir aile olduk

Büyük bir aile olduk

​Mustafa Uslu, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini anlattı.
CIA yetimleri kobay yaptı

CIA yetimleri kobay yaptı

​311 Danimarkalı çocuğun 60'lı yıllarda deneylerde kobay yapıldığı ortaya çıktı.
Bir haftada 3 Müslüman öldürüldü

Bir haftada 3 Müslüman öldürüldü

​ABD'nin Ohio eyaletinde kaybolan imam Muhammed Hassan Adam'ın cesedibulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.