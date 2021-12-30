İspanya Sağlık Bakanı duyurdu: 10 günlük karantina süresi düştü

İspanya Sağlık Komisyonu koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Carolina Darias alınan yeni kararı açıkladı.
- Bakan Darias, koronavirüs ile enfekte olan kişiler için geçerli olan karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürülmesinin oy birliği ile kabul edildiğini duyurdu. Darias, 7 güne düşürülen karantina süresinin aşılı ve aşısız herkes için geçerli olduğunu söyledi.
Aşılı olan ve Covid-19 virüsü taşıyan hastayla yakın temasta bulunan kişiler karantina sürecine girmezken, aşılanmamış yakın temaslılar 7 günlük karantina süresine uymak zorunda kalacak.
Alınan karara göre İspanya’da şu anda 304 bin 312 kişi, karantina süresini beklenenden daha az sürede bitirecek.
İspanya Covid-19 salgının başlangıcından bu yana toplam 6 milyon 32 bin 297 vaka tespit edilirken, 89 bin 253 can kaybı kaydedildi.