İspanya Sağlık Bakanı duyurdu: 10 günlük karantina süresi düştü

Ekonomi

Türkiye'nin hava savunmasında 6 sistem devrede 2'si yolda

Türkiye, hava savunma sistemlerinde adeta sıçrama yaptı. Alçak ve orta irtifa hava savunmasında şu ana kadar Atılgan, Zıpkın, Korkut, Gökdeniz, 35 mm Modernize Çekili Top Sistemi ve Hisar A+ gibi 6 sistem devreye girdi, Sungur ile Hisar O+ ise teslim aşamasına geldi. Siper, 2023’te, Hava Soj da 2026’da hizmete girecek.