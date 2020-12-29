İspanya’da aşı olmak istemeyenlerin kaydı tutulacak

İspanya Sağlık Bakanı, koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddedenlerin kaydını tutacaklarını ve kayıtları diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle de paylaşacaklarını açıkladı.

Kayıtlar AB ülkeleriyle paylaşılacak

İspanya Sağlık Bakanı, liste yapma ihtiyacını, "Tedaviyi herhangi bir nedenle reddeden kişiler hakkında not düşülecek ki sistemde bir hata ya da aşı imkanı verilmedi gibi algılanmasın" sözleriyle duyurdu. Illa, kayıtların kamuya açık olmayacağını ancak AB üyesi ülkelerle paylaşılacağını belirtti.

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Aşılama pazar günü başladı

Aşılama işleminin Pazar günü başladığı İspanya’da hükümet, Şubat ayı sonuna kadar 2 buçuk milyon kişinin aşı olmasını beklediklerini açıklamıştı.

İspanya'da yakın zamanda yapılan bir ankete göre, aşıyı olmayacağını belirten İspanyol vatandaşlarının oranı Kasım ayına göre azalarak yüzde 47'den yüzde 28'e düştü.