Dünya İspanyada aşı olmak istemeyenlerin kaydı tutulacak
AVRUPA

İspanya’da aşı olmak istemeyenlerin kaydı tutulacak

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülkede koronavirüs aşısı olmayı reddeden kişilerin kaydının tutulacağını açıkladı. Kayıt, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle de paylaşılacak.

Haber Merkezi DHA
İspanya'da ilk Kovid-19 aşısı 96 yaşındaki kadına yapılmıştı.
İspanya'da ilk Kovid-19 aşısı 96 yaşındaki kadına yapılmıştı.

İspanya Sağlık Bakanı, koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddedenlerin kaydını tutacaklarını ve kayıtları diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle de paylaşacaklarını açıkladı.

Kayıtlar AB ülkeleriyle paylaşılacak

İspanya Sağlık Bakanı, liste yapma ihtiyacını, "Tedaviyi herhangi bir nedenle reddeden kişiler hakkında not düşülecek ki sistemde bir hata ya da aşı imkanı verilmedi gibi algılanmasın" sözleriyle duyurdu. Illa, kayıtların kamuya açık olmayacağını ancak AB üyesi ülkelerle paylaşılacağını belirtti.

Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya’ya da sıçradı
KORONAVİRÜS
Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya’ya da sıçradı

Aşılama pazar günü başladı

Aşılama işleminin Pazar günü başladığı İspanya’da hükümet, Şubat ayı sonuna kadar 2 buçuk milyon kişinin aşı olmasını beklediklerini açıklamıştı.

İspanya'da yakın zamanda yapılan bir ankete göre, aşıyı olmayacağını belirten İspanyol vatandaşlarının oranı Kasım ayına göre azalarak yüzde 47'den yüzde 28'e düştü.

İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 13 bini aşkın vaka
KORONAVİRÜS
İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 13 bini aşkın vaka
Abone Ol Google News
Emlak ve MTV tutarları belli oldu

Emlak ve MTV tutarları belli oldu

En düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV 50 bin 107 TL.
Beyoğlunda korkunç olay

Beyoğlu'nda korkunç olay

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Marsilya sokaklarında 550 ton çöp bekliyor!

Acı haberi<br>bakanlık açıkladı

Acı haberi
bakanlık açıkladı

​Kaza sonucu bir asker şehit oldu.

İlk parti yarın sabah İstanbul'a gelecek, perşembe Ankara'ya gönderilecek.
Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir iş birliğine gitti.
Emeklilere müjde

Emeklilere müjde

Kısıtlama günlerine denk gelen maaşlar erken ödenecek.
Ünlü iş adamı<br>için gözaltı kararı

Ünlü iş adamı
için gözaltı kararı

​SBK Holding'e kara para operasyonu.

İftiraların<br>hesabı sorulacak

İftiraların
hesabı sorulacak

Erdoğan'ın avukatından iddialara sert tepki.
Ağlatan manzara!

Ağlatan manzara!

​Antalya'daki sağanak yağış sonrası ortaya çıktı.
'Şampiyon olamaz'

'Şampiyon olamaz'

Dilmen, zirve yarışıyla ilgili tahminini açıkladı.
Daha şiddetlisine<br>hazırlıklı olmalıyız

Daha şiddetlisine
hazırlıklı olmalıyız

​Dünya Sağlık Örgütü'nden virüs uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.