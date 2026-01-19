İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı: Ölü sayısı 39'a yükseldi

İspanya'nın Endülüs bölgesinin Kurtuba kentine bağlı Adamuz beldesinde, Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva yönüne giden bir trenin de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği bildirildi. Kazada 39 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.