İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı: Ölü sayısı 39'a yükseldi

17:1819/01/2026, Pazartesi
DHA
İspanya'da tren kazası
İspanya'da tren kazası

İspanya'nın Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Endülüs bölgesinin Kurtuba kentine bağlı Adamuz beldesinde, Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva yönüne giden bir trenin de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği bildirildi. Kazada 39 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiğini açıkladı. Adamuz'a ise bir sahra hastanesi kurulduğu, askeri acil yardım birliğinden 37 askerin gönderildiği ve yolcuların nakil işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Dışişleri'nden tren kazasına ilişkin başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"İspanya'nın Adamuz kasabasında dün meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz"
denildi.



#İspanya
#tren kazası
#Dışişleri Bakanlğı
#Kurtuba
