İspanya'da yerel seçimleri kaybeden Başbakan Sanchez'den erken genel seçim kararı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde aldığı yenilginin ve muhalefetteki sağ partilerin güçlenmesinin ardından normal şartlarda aralık ayında gerçekleştirilmesi gereken genel seçimlerin 23 Temmuz'a alındığını açıkladı.
Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun bugün öğleden sonra acil toplanarak meclisi feshetme kararı alacağını ve ülkenin 23 Temmuz'da erken genel seçime gideceğini duyurdu.
İspanya'da 35,1 milyon seçmenin kayıtlı olduğu, 12 özerk yönetim parlamentosunun ve 8 bin 131 belediye meclisinin üyelerinin belirlendiği yerel seçimlerden mevcut durumda ülkede muhalefette olan sağ görüşlü partiler güçlenerek çıktı.
Seçimler sonunda ülke genelinde oyların dağılımına bakıldığında ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) yüzde 31,5, sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yüzde 28,11, muhalefetteki aşırı sağcı Vox Partisi yüzde 7,18 oy aldı.
2019'daki son yerel seçimlerde bu oranlar PSOE yüzde 29,26, PP yüzde 22,23, Vox ise yüzde 2,9 şeklindeydi. PP, bu yerel seçimlerde PSOE'nin elinde olan 10 özerk yönetimden 6'sını kazandı.
İspanya'da 2019 yılı sonunda yapılan son genel seçimlerin ardından 2020 ocak ayında PSOE ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos arasında ülke demokrasi tarihindeki ilk koalisyon hükümeti kurulmuştu.