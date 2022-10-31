Dünya İspanyanın bölücü örgütü ETAnın eski kadın liderine 425 yıl hapis cezası
AVRUPA

İspanya'nın bölücü örgütü ETA'nın eski kadın liderine 425 yıl hapis cezası

İspanya'da terörle ilgili davalara bakan Ulusal Mahkeme'de görülen davada eski ETA örgütünün kadın lideri Soledad İparraguirre, 1985'te polise karşı düzenlenen bombalı saldırıya katılmaktan suçlu bulunarak 425 yıl hapis cezası aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İspanyanın bölücü örgütü ETAnın eski kadın liderine 425 yıl hapis cezası
Soledad İparraguirre.

ETA'nın 1992-1998 yıllarında liderliğini yapan "Anboto" lakaplı İparraguirre, 19 Mayıs 1985'te Bask bölgesinin Vitoria kentindeki Mendizorroza Stadyumu'nda ulusal polise karşı bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısıyla ilgili daha önceden beraat ettiği davada bu kez suçlu bulundu.

Yüksek Mahkemenin bir delilin geçersiz sayılma nedenini kabul etmemesi üzerine yaptığı itiraz sonrası Ulusal Mahkeme'de bir kez daha görülen davada, Anboto, stadyum önünde bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirilen patlayıcıların olduğu aracı kullanan kişi olarak belirlendi.

Ulusal Mahkeme, Anboto'yu, söz konusu saldırı girişiminde 20 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ve kolluk kuvvetlerine yönelik başka bir saldırıdan sorumlu tutarak toplamda 425 yıl hapis cezası verdi.

  • İspanya'daki mevcut ceza yasası gereği, 61 yaşındaki Anboto en fazla 30 yıl hapis yatacak.

Anboto, ETA'nın diğer önemli lideri olan ve birlikte yaşadığı sevgilisi Mikel Antza ile 2004'te Fransa'da yakalanmıştı. Anboto ve Antza farklı suçlardan yargılandıkları 2010'da 20'şer yıl hapis cezaları almıştı.

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve 850'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, 3 Mayıs 2018'de kendisini feshettiğini açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi
GÜNDEM
Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Şırnak'ta terör operasyonu: 19 zanlı yakalandı
GÜNDEM
Şırnak'ta terör operasyonu: 19 zanlı yakalandı
Bakırköyde korkunç olay

Bakırköy'de korkunç olay

​Köprüye çarpan TIR otomobilin üstüne devrildi.
Acil serviste duygulandıran görüntü

Acil serviste duygulandıran görüntü

'Hastane kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardılar.
Nefret terörümeşrulaştırılıyor

Ömer Çelik'ten TSK'ya kimyasal silah iftirasıyla ilgili açıklama.

Bartın'daki maden faciası soruşturmasında yeni gelişme.

41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu.

Anayasa değişikliği ile aile kurumunu korumayı hedefliyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.