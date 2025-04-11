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İsrail 6 vatandaşını "Filistinli gruplara Türkiye’den fon sağlama" suçlamasıyla tutukladı

İsrail 6 vatandaşını "Filistinli gruplara Türkiye’den fon sağlama" suçlamasıyla tutukladı

12:3811/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
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İsrail, Türkiye’den Batı Şeria’daki terörist gruplara fon aktarılmasını suçlayarak altı kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, yabancı ajanlarla bağlantı kurmakla itham ediliyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail polisi ve iç istihbarat örgütü Şin-Bet (Şabak) ajanları geçtiğimiz ay boyunca şüphelileri gözaltına aldı ve altı kişi hakkında
“yabancı bir ajanla temas kurmak”
ve "terörist gruplara fon aktarılmasına yardımcı olmak" suçlamasıyla dava açıldı.

Kurum sözcüleri tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin Türkiye’den Batı Şeria’da Hamas dahil çeşitli gruplara “milyonlarca şekel” aktardığı iddia edildi. Bazı haber siteleri aktarılan miktarın
3 milyon şekel yani yaklaşım 800 bin dolar olduğunu
yazdı.

Haberlere göre polis, 33 yaşındaki Arraba sakini Fadi Arabi’nin diğer beş kişiyi, başlangıçta kendisi ve Türkiye’de ikamet eden kardeşi Nassim Arabi arasında başlayan ayrıntılı finansman planına dahil ettiğinden şüpheleniyor. Basına yansıyan haberlerde “şebeke lideri” olduğu iddia edilen Fadi Arabi’nin kardeşi ile bir “para transferi rotası” oluşturduğu iddia ediliyor. Arabi’nin aynı zamanda aslen Ceninli olan 41 yaşındaki Wajdi Saadi’nin de ortağı olduğu, Saadi’nin Batı Şeria’daki Filistinli silahlı gruplara para aktarılmasında “kilit bir figür olarak görev yaptığı” ileri sürüldü.



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