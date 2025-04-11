İsrail 6 vatandaşını "Filistinli gruplara Türkiye’den fon sağlama" suçlamasıyla tutukladı

Haberlere göre polis, 33 yaşındaki Arraba sakini Fadi Arabi’nin diğer beş kişiyi, başlangıçta kendisi ve Türkiye’de ikamet eden kardeşi Nassim Arabi arasında başlayan ayrıntılı finansman planına dahil ettiğinden şüpheleniyor. Basına yansıyan haberlerde “şebeke lideri” olduğu iddia edilen Fadi Arabi’nin kardeşi ile bir “para transferi rotası” oluşturduğu iddia ediliyor. Arabi’nin aynı zamanda aslen Ceninli olan 41 yaşındaki Wajdi Saadi’nin de ortağı olduğu, Saadi’nin Batı Şeria’daki Filistinli silahlı gruplara para aktarılmasında “kilit bir figür olarak görev yaptığı” ileri sürüldü.