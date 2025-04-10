İşgalci İsrail Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir gazeteci, bir kadın ve eski tutuklular da olmak üzere en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun Ocak sonundan bu yana Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, saha sorgulamalarının yapıldığı hatırlatıldı.

Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun dün geniş çaplı bir baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İşgal güçleri dün Balata kampına geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleyerek onlarca vatandaşı tutukladı ve saha incelemeleri yaptı, çoğu daha sonra serbest bırakıldı.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, Filistinlilerin evlerine ve yaşadıkları bölgelerdeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini kışlaya çevirdiği ve bölge sakinlerini göçe zorladığı da ifade edildi.

Filistin halkına karşı İsrail ordusunun yürüttüğü gözaltı baskınları ve saha sorgulamalarının "toplu cezalandırma" suçu kapsamına girdiği ve İsrail'in artan Filistin direnişini engellemek için bu yöntemleri kullandığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.