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İsrail ABD'nin Filistin'e yardımlarını yeniden başlatmasını hazmedemedi: Hayal kırıklığına uğradık

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın askıya aldığı Filistin yardımları, ABD Başkanı Joe Biden tarafından yeniden başlatıldı. Söz konusu kararın ardından İsrail, ABD'ye tepki gösterdi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, "Karar bizi hayal kırıklığına uğrattı" denildi.

Haber Merkezi AA
İsrail ABDnin Filistine yardımlarını yeniden başlatmasını hazmedemedi: Hayal kırıklığına uğradık
İsrail Başbakanı Netanyahu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ajans, (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı-UNRWA) bugünkü haliyle çatışmayı kökleştiriyor. Dolayısıyla yardımların yeniden başlatılmasına, doğası ve hedeflerindeki değişiklikler eşlik etmelidir.” ifadesine yer verildi.

İsrail hayal kırıklığı yaşıyor

Öte yandan İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise BM’nin New York’taki genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Filistin’e destek kararını “hayal kırıklığı” olarak değerlendirdi.

Erdan, “ABD Dışişleri Bakanlığı ile yaptığım görüşmelerde, kışkırtmanın durdurulması ve Yahudi karşıtı içeriğin eğitim müfredatından kaldırılması da dahil olmak üzere bazı reformların uygulanmasını garanti etmeden, UNRWA'nın finansmanının yeniden başlatılması kararının beni hayal kırıklığına uğrattığını ve bunu reddettiğimi ifade ettim.” dedi.

Filistin'e sağlanacak yardımlar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, eski Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen ay da işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yapıldığını açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın, göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

UNRWA; Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

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