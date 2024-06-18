İsrail asker bulamıyor

İsrail merkezli Kanal 12’nin haberine göre işgalci güç orduya asker bulma konusunda büyük zorluk yaşıyor. İsrail ordusunun Gazze’de yürüttüğü soykırım savaşında ciddi zorluklarla karşıya olduğu vurgulanan haberde, askeri kaynaklar, Hamas'ın kıyı şeridinde mücadeleyi sürdürecek güçte olduğu, buna karşılık işgalcinin sahada motivasyonunu ciddi ölçüde kaybettiği bildirildi. İşgalci gücün Gazze'de sadece öldürülen değil yaralanan askerler dolayısıyla da sıkıntıya girdiği belirtiliyor. Kanala konuşan kaynaklar, özellikle Gazze'nin en güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun Hamas unsurlarını ortadan kaldırmakta zorlandığını, İsrail’in hedeflerine ulaşmadan Refah saldırılarını sonlandırabi-leceğini yazdı. Önceki pazar günü İsrail’in 11 asker için cenaze töreni düzenlediği kaydedilen analizde, "İsrail'in Refah'taki savaşla ilgili beklentileri kamuoyunu yanıltıyor. Hamas Gazze Şeridi'nde kendisini yeniden toplamayı başardı" yorumuna yer verildi. İsrail ordusunun, asker ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, yedek askerlikte yaş sınırı olan 40'ın üzerindeki kişilerden oluşan yeni bir birlik oluşturma hazırlığı yaptığı belirtildi. Bu çerçevede çalışmaların olgunluğa ulaştığı ve daha önce askerlik hizmetinden muaf tutulanların göreve çağrılacağı kaydedildi.