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İsrail askerleri Batı Şeria'da baskın düzenledi: 3 Filistinli yaralı

İsrail askerleri Batı Şeria'da baskın düzenledi: 3 Filistinli yaralı

23:4829/05/2025, Perşembe
AA
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı.
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin El Halil kentinde düzenlediği baskında havaya ateş açması sonucu 3 Filistinli yaralandı. Yaralanan Filistinlilere müdahale edilirken sağlık durumlarına ilişkin detay verilmedi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batısında bulunan İzna beldesine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri zırhlı araçlarla İzna beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki bazı evlerin çevresine konuşlanan İsrail askerleri, belde sakinlerinin de hareketini engelledi.

Bölgede yoğun şekilde gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin beldede İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 3 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detay verilmedi.



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