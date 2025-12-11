İsrail ateşkesi 738 kez ihlal etti

Hamas, terör devleti İsrail'in anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği sürece ateşkesin ilerleyemeyeceğine vurgu yaparken Gazze'deki kaynaklar ateşkesin ekim ayında yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in en az 738 kez ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı. Hamas yetkililerinden Hüsam Badran arabuluculara mevcut taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi için İsrail üzerindeki baskıyı arttırmaları çağrısında bulundu. Badran, İsrail anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği ve taahhütlerinden kaçındığı sürece bir sonraki aşamanın başlayamayacağını ifade etti. Öte yandan, İsrail saldırıları devam ederken Filistinliler ve uluslararası toplum arasında öfke artmaya devam ediyor. Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırıları en az 377 kişinin ölümüne ve 987 kişinin de yaralanmasına neden oldu.