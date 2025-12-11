Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail ateşkesi 738 kez ihlal etti

İsrail ateşkesi 738 kez ihlal etti

04:0011/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hüsam Badran
Hüsam Badran

Hamas, İsrail’in ekim ayında yürürlüğe giren ateşkesi en az 738 kez ihlal ettiğini açıkladı. Bu süre içerisinde en az 377 Filistinli katledildi. Hamas yetkilisi Hüsam Badran, İsrail anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği ve taahhütlerinden kaçındığı sürece ateşkeste bir sonraki aşamanın başlayamayacağını söyledi.

Hamas, terör devleti İsrail'in anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği sürece ateşkesin ilerleyemeyeceğine vurgu yaparken Gazze'deki kaynaklar ateşkesin ekim ayında yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in en az 738 kez ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı. Hamas yetkililerinden Hüsam Badran arabuluculara mevcut taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi için İsrail üzerindeki baskıyı arttırmaları çağrısında bulundu. Badran, İsrail anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği ve taahhütlerinden kaçındığı sürece bir sonraki aşamanın başlayamayacağını ifade etti. Öte yandan, İsrail saldırıları devam ederken Filistinliler ve uluslararası toplum arasında öfke artmaya devam ediyor. Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırıları en az 377 kişinin ölümüne ve 987 kişinin de yaralanmasına neden oldu.




#İsrail
#Hamas
#Ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevre Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları başladı: Mühendis, Mimar, Tekniker, Avukat ve diğer kadrolar için şartlar açıklandı