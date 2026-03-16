İsrail bir aileyi katletti: İkinci Hind Receb vakası

Batı Şeria'nın kuzeyinde, 2025 yılının başından beri askeri bir rejimle hükmeden işgalci İsrail ordusu, bölgedeki Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına saldırarak anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, ekiplerin Tamun beldesinde İsrail ordusunun ateş açtığı araçtan 4 kişinin naaşlarını teslim aldığı belirtildi. Yerel kaynaklar, İsrail saldırısında yaşamını yitirenlerin 37 yaşındaki Ali Halid Sayil Beni Avde, 35 yaşındaki Vaad Beni Avde ile çocukları 5 yaşındaki Muhammed ve 6 yaşındaki Osman olduğunu aktardı. Saldırıdan kardeşi Mustafa ile birlikte sağ kurtulan 2 çocuktan biri olan Halid Ali Halid, “İsrail askerleri içinde bulunduğumuz araca lazerle nişan alarak direkt ateş açtı. Babamı, annemi ve iki kardeşimi öldürdüler. Biz Nablus’tan bayramlık almak için dönüyorduk” diye konuştu. Halid, Saldırı sonrası sağlık ekipleri ve ambulansların olay yerine ulaşmasının engellendiğini ve kendileriyle birlikte götürüldükleri ambulanslarda anne, baba ve kardeşlerine hiçbir müdahale yapılmadığını anlattı.

Ailenin dört çocuğundan ikisi İsrail güçlerinin saldırısı sonucu olay yerinde can verdi.

GAZZE’DEKİ SAVAŞ SUÇUNUN AYNISI

Gazze’de 7 Ekim 2023’te büyük bir soykırım harekatı başlatan işgalci İsrail ordusu, 2024 yılının şubat ayında tüm dünyayı şoke eden bir katliam işlemişti. İnsani yardım almak için araçlarıyla bir yardım merkezine giden 12 kişilik Recep ailesi, İsrail kuvvetleri tarafından kasten hedef alınarak öldürüldü. Özellikle ailenin 6 yaşındaki kızı Hind Recebile dünya gündemine oturan ailenin cesetlerine 12 gün sonra ulaşılmıştı. İsrail ordusu, Ocak 2025’ten beri askeri operasyonlar yürüttüğü Batı Şeria’nın kuzeyinde de benzer suçlar işleyerek bölgeyi adeta ikinci bir Gazze’ye çeviriyor.

İŞGALCİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından bir açıklama yayınlayan İsrail polisi, Filistinli anne, baba ve 5 ile 7 yaşlarındaki 2 çocuğun İsrail ordusu tarafından katledildiğini itiraf etti. Açıklamada, İsrail askeri ve polislerinin "terör faaliyetlerinde" bulunduğu iddia edilen bazı Filistinlileri gözaltına almak için Tamun köyüne gece saatlerinde baskın düzenlediği aktarıldı. Filistinli anne baba ve 4 çocuğunun içinde bulunduğu aracın "İsrail güçlerine doğru hızlıca geldiği" iddia edilen açıklamada, İsrail güçlerinin araca ateş açtığı ve 4 Filistinliyi katlettikleri itiraf edildi.

SORUŞTURMA OYUNU

Öte yandan, polis tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olay hakkında soruşturma başlatılacağı bilgisi verildi. Batı Şeria’da keyfi kanunlarla yeni yerleşim yerleri inşa edip Filistinlilerin topraklarını gasbederek onları göçe zorlayan işgalci İsrail devletinin yürüteceği soruşturmanın ciddiyetten uzak olacağı değerlendiriliyor. Hind Recebve ailesinin öldürülmesi hakkında da soruşturma yürütüldüğünü hatırlatan Filistinli aktivistler, bu soruşturmadan da herhangi bir sonuç çıkmadığının altını çiziyor.







