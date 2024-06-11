İsrail destekçisi Scholz güç kaybetti: Kimse iktidarda kalmasını istemiyor

Almanya 'da Başbakan Olaf Scholz 'un partisi Sosyal Demokratların Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yaşadığı kan kaybı, Berlin'i sallamaya devam ediyor.





Scholz'un partisi SPD, Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ve aşırı sağcı AfD'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.





Seçim sonuçlarına işaret edilerek Almanya'nın ikiye bölündüğüne dair yorumlar yapılıyordu. Şimdi de Şansölye Scholz'un güç kaybı yaşadığı ve kimsenin onu iktidarda görmek istemediği belirtiliyor.









İktidarda kalmasını istemiyorlar





Söz konusu tabloya işaret eden Bild gazetesi, "Neredeyse hiç kimse onun iktidarda kalmasını istemiyor." diye yazdı.





65 yaşındaki Scholz'un, AP seçimlerindeki yenilginin ardından her zamankinden daha fazla baskı altında olduğuna dikkat çekildi.





Erken seçim baskılarına direniyor





Scholz'dan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u takip ederek erken seçim kararı alması isteniyor, ancak Alman lider bu baskılara direniyor.





'Fiyasko' yorumu





"Hiçbir hükümet bu kadar kötü olmamıştı." ifadesi kullanılan haberde şu notlara yer verildi:





Scholz devam etmek istiyor. Güven sorunu mu? Kesinlikle hayır! Başlangıçta, fiyaskoyla ilgili kamuoyuna hiçbir şey söylemedi.





Seçim gecesi, gazeteciler ona seçim yenilgisiyle ilgili en azından birkaç kelime söylemek isteyip istemediğini sordu. Scholz 'hayır!' diyerek yanıtladı.





"Şansölye'nin gücündeki düşüş başladı!"





Scholz kendine güvenen biri gibi görünmek istiyor. Yola devam ediyor. Bu, güç gösterisi içindi. Ama gerçekte acizliğini gösteriyor.





Giderek daha fazla koalisyon politikacısı ona ve açıklamalarına isyan ediyor. Şansölye'nin gücündeki düşüş başladı!





Sert sözler: Utanç verici





Öte yandan Almanya Başbakanı Scholz'un itibarının "çökmekte olduğu" savunuldu. "Bu durum, Şansölye için utanç verici." denildi.











