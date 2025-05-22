İsrail eğitimli insani yardım

Terör devleti İsrail’in Gazze’de karadan havadan saldırılar ve tam ambargo yoluyla Filistinlilere yaptığı soykırım sürerken, insani yardım kisvesinde yaptığı çirkin plan gün yüzüne çıktı. Gazze İnsani Vakfı (GHF) adı verilen bir oluşum üzerinden yardım faaliyetlerini yürütmeyi planlayan işgalci güç, eğittiği Amerikan askerlerini kullanarak Birleşmiş Milletler’in bölgedeki uzantılarını bypass edecek. Middle East Eye’ın haberine göre gıdayı kullanarak kitleleri göçe zorlamayı hedefleyen İsrail güçleri, binlerce Filistinliyi aynı noktalarda toplayarak etnik temizliği körükleyecek. Arap medyası GHF’ye ilişkin 14 sayfalık bir rapor yayınladı ve kurumun yardım amacıyla değil, İsrail çıkarlarına hizmet etmek amacıyla faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı.





PARALI ASKERLER VE ZIRHLI ARAÇLAR

Faaliyetler mayıs ayı sonunda, İsrail ordusu tarafından eğitilen eski Amerikan askerleri ve paralı askerler tarafından yürütülecek. Gıda dağıtım noktaları zırhlı araçlar korunacak, yardım taşıyan TIR'lar GPS sistemleriyle takip edilecek ve paralı askerler tarafından denetlenecek. Aralarında Action for Humanity ve Council for Arab-British Understanding gibi önde gelen kuruluşların bulunduğu İngiliz sivil toplum örgütleri, raporda GHF’nin “Gazze’de hiçbir yerel bağı bulunmadığını, Filistinli sivil topluma karşı herhangi bir sorumluluk taşımadığını ve İsrail ile ABD hükümetleriyle açık bir iş birliği geçmişine sahip olduğunu” ifade etti.





AMAÇ YARDIM DEĞİL

GHF isimli kuruluşla birlikte bölgeye gıda yardımı gönderdiğini öne süren İsrail ve vakıf eleştirilerin odağı haline geldi. İnsan hakları ve yardım kuruluşları, hükümetlere ve uluslararası insani yardım camiasına çağrıda bulunarak, GHF modelinin reddedilmesini ve “yalnızca işgalci güçle iş birliği yapanlara değil, tüm yardım kuruluşlarına” Gazze’ye erişim hakkı tanınmasını istedi.





KAMPLAR KURULACAK

ABD’li insani yardım uzmanları, finansçılar ve paralı askerlerden oluşan bir ekip tarafından yönetilen vakıf, İsrail planları doğrultusunda hareket ediyor. Söz konusu planlar doğrultusunda Gazze’nin güneyinde özel güvenlik şirketlerinin denetiminde sınırlı sayıda dağıtım merkezi kurulacak ve gıda ile diğer ihtiyaç malzemeleri bu noktalardan dağıtılacak. Kuruluş 65 dolara mal edilen, her birinde 50 öğün yemek, hijyen malzemeleri, su ve ilaç olan kutuları dağıtacak.





TIR’LARA EL Mİ KOYDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, “Asgari düzeyde yardım malzemesi girişine müsaade edilecek” açıklaması sonrası 93 TIR dolusu yardım Gazze’den içeri girdi. Ancak insani yardımlar Filistinlilere ulaştırılmadı. Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Gazze'ye giren yardım tırlarının hiçbirinin trafik, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle İsrail ambargosuyla insani krize sürüklenen Filistinlilere ulaşamadığı belirtildi. Söz konusu yardım TIR’larının GFH kamplarına götürüldüğü değerlendiriliyor.





GÜNEYE SIKIŞTIRACAK

Terör devleti sözde insani yardımı sadece Refah ve Gazze’nin güneybatısında yürüterek Filistinlileri göçe zorlayacak. Hazırlanan çalışmada GHF’nin planının Gazze’deki 2,2 milyondan fazla insana rağmen yalnızca güneydeki 1,2 milyon kişiye sınırlı yardım ulaştırmayı öngördüğüne dikkat çekildi. İsrailli yetkililerin bazı ülkelerin Filistinlileri kabul etmesini umduğunu dile getirdiği hatırlatılarak, bu farkın da böylece kapanmasının hedeflendiği iddia edildi.





BAE ORTAK OLUYOR

Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'ye insani yardımlarını ulaştırmaya başlamak için İsrail ile anlaşmaya vardığını açıkladı. BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefonda görüştü. Görüşmede, ilk etapta Gazze'ye yaklaşık 15 bin sivilin gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla BAE'den acil insani yardım ulaştırılmaya başlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak bu yardımların da GFH üzerinden dağıtılacağı ve İsrail’in bir Arap devletiyle bu konuda anlaşmaya vararak kuruma meşruiyet kazandırmayı hedeflediği düşünülüyor.



