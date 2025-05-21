Gazze'de hizmet dışı kalan hastane sayısı 20: Katil İsrail Endonezya Hastanesi'nin jeneratörlerini hedef aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Endonezya Hastanesi'nin jeneratörleri ve yakıt depoları hedef alınması sonucu hizmet dışı kalmasıyla, Gazze Şeridi'nde soykırım nedeniyle hizmet veremeyen hastane sayısının 20'ye yükseldiği, halihazırda yalnızca 18 hastanenin kısmi kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.





Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'in sürdürdüğü saldırı ortamında acil sağlık hizmeti sunan 9 sahra hastanesinin faaliyet göstermekte olduğuna işaret edildi.





İsrail ordusunun hastaneye ait 3 elektrik jeneratörünü ve yakıt depolarını hedef aldığı, bunun da hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, hastanenin İsrail güçleri tarafından kuşatma altında tutulduğu kaydedildi.





Açıklamada, Endonezya Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık durumunun “felaket” boyutuna ulaştığı aktarıldı.













SAĞLIK SİSTEMİ TAMAMEN ÇÖKÜYOR





Yaralılar ile hastalar için sağlık hizmetlerinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulan açıklamada, bu durumun hastanelerdeki insani ve tıbbi krizi daha da derinleştirdiğine dikkat çekildi.





Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerindeki jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yağ ve yedek parçalarda ciddi bir eksiklik yaşandığı, şu anda yalnızca sınırlı miktarda yakıtla çalıştıkları ve bunun acil sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinin önünde tehlike arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık sisteminin tamamen çökmesini önlemek amacıyla uluslararası ve insani kuruluşlara, "hastanelere jeneratör girişine ve yakıt tedarikinin artırılmasına izin vermesi için işgalci İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.







