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Dünya

İsrail Elon Musk'la anlaştı: Filistin topraklarında sadece Tel Aviv'in onayıyla kullanılabilecek

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk'la sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink için görüştü. Karhi, Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda Musk'la prensipte anlaştıklarını duyurdu.

12:06 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:36 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, konuya ilişkin X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.

Karhi açıklamada,
"Elon Musk, İletişim Bakanlığımız ile önemli bir ön anlaşmaya vardığınız için sizi tebrik ediyorum. Sonuç olarak Starlink uydu internet sistemi, İletişim Bakanlığının onayı olmadan İsrail'de çalıştırılamaz. Gazze Şeridi de buna dahildir"
ifadelerini kullandı.

Bakan Karhi, paylaşımında "Hamas'a karşı savaş yürütürken, bu anlayışın hayati öneme sahip olduğuna" işaret etti.

  • Musk, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail, 18 Ekim'de Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladıklarını açıklamıştı.


Elon Musk Gazze'ye uydu bağlantısı desteği sunacağını duyurmuştu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Musk 28 Ekim'de X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.

Yahudi lobisinden Elon Musk'a baskı

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran katil İsrail'in soykırım derecesine varan saldırılarının sosyal medya platformu X üzerinden duyurulmasından rahatsız olan Yahudi lobisi, Elon Musk üzerindeki baskıyı artırmış, Avrupa Komisyonu ve Apple, Disney ve IBM gibi Yahudi lobileriyle bağlantılı büyük şirketler, X platformundaki reklam harcamalarını askıya almıştı.




Filistinlileri destekleyen tweetlere izin verdiği için hedefte olan Elon Musk "Para kaybetmeye razıyım" demişti
Filistinlileri destekleyen tweetlere izin verdiği için hedefte olan Elon Musk "Para kaybetmeye razıyım" demişti

Twitter'ın sahibi Elon Musk, son günlerde İsrail yanlısı lobilerin ve dev şirketlerin baskısı altında. Bunun nedeni, Filistinleri destekleyen paylaşımlara izin vermesi. Musk'ı, attığı tweet yüzünden "Yahudi karşıtı" olmakla suçlayan IBM ve Apple gibi dev firmalar da geçtiğimiz günlerde Twitter'a reklam vermeyi durdurmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından, Elon Musk'ın geçtiğimiz mayıs ayında söylediği sözleri yeniden gündem oldu. 17 Mayıs 2023'te CNBC yayınına katılan Musk, tweetlerinin Twitter'a zarar verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "Umurumda değil. Söylemek istediğimi söyleyeceğim. Bunun sonucunda para kaybedeceksem de öyle olsun." cevabını vermişti.


#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Elon Musk
#Shlomo Karhi
42 dakika önce
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