İsrail Gazze'de üç yaşındaki Abid'i katletti

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de ateş açması sonucu Emced Hazım Abid isimli üç yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef aldı.
Gazze'de üç yaşındaki Abid'i katlettiler
İsrail İHA'sının Filistinlilere doğrudan ateş açması sonucu Emced Hazım Abid isimli 3 yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da da İsrail İHA'sının ateş açması sonucu bir kadın yaralandı.
İnsani yardım malzemesi girişini de durdurdular
İsrail ordusuna ait askeri araçlar Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Abasan el-Cedide bölgesinde ateş açtı.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın uygulamaya girmesinden 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemekle suçlanıyor.
İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta ise Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı almıştı.