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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 400'e yükseldi.

11:37 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Beytüllahim ve Kalkilya kentlerinde en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.


Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.


İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerini basıp tahrip ettiği ve Filistinlilere karşı kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.


Gözaltına alınanlar arasında eski tutuklular ile yakınları cezaevinde bulunanların da olduğu kaydedildi.


İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 400'e yükseldiği belirtildi.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.


Gazze'de bir kap yemek için izdiham: Filistinli müslümanlar kıtlık karşısında hayatta kalmaya çalışıyor

Gazze Şeridi Siyonist İsrail'in acımasız ablukası altında 8'inci ayını geçiriyor. Aylardır bölgede katliam yapam işgalci ordunun askerleri, Gazze'ye gıda yardımlarının girmesine izin vermiyor. Bombalı saldırılar sonucu şehirlerin altyapısı da tamamen yok olurken, temel ihtiyaçlar Filistinliler tarafından karşılanamıyor. Filistinli Müslümanlar yaşanan kıtlık sonucu bir kap yemek için adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, enkazların üstünde kurulan yemek dağıtım merkezleri izdiham alanına dönüşmüş durumda. Dünya yaşanan bu olaylara kayıtsız kalırken, yardım ancak hava yoluyla bölgeye ulaştırılıyor. Havadan atılan paketlerse şimdiye kadar yüzlerce Müslümanın hayatına mal olmuş durumda. Filistinli Müslümanlar bu durumdan oldukça şikayetçi. Dünyadaki birçok Filistin destekçisi de Gazze Şeridi'ne yardımların karadan ulaştırılması gerektiğini savunuyor.

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