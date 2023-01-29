İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler bir genci katletti

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas da Filistinli gencin, yasa dışı yerleşim biriminde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir Yahudi tarafından vurularak katledildiğini aktardı.