İsrail Meclisi karıştı! Netanyahu’dan İran'a açık tehdit: Hayal bile edemeyecekleri bir güçle karşılık veririz

09:4124/02/2026, Salı
DHA
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İran'a yönelik olası ABD saldırısına ilişkin konuştu. İsrail Meclisi'nde agresif sözlerle karşı karşıya kaldığını belirten Netanyahu, “Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz. Kimse bugünün ne getireceğini bilmiyor. Her türlü senaryoya hazırız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD ile İsrail arasında bugüne kadar hiç olmadığı kadar sıkı ilişkiler geliştiğini kaydederek, Tahran yönetimine İsrail'e saldırı düzenlemeleri halinde hayal bile edemeyecekleri bir güçle karşılık vereceklerini ilettiğini söyledi.



