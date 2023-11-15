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Dünya

İsrail medyasından ABD Başkanı Biden'ı 'yuvarlayan' haber

Uçak merdivenlerinde tökezlediği ve düştüğü görüntülerle sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın akşam saatlerinde benzer bir videosu servis edildi. Geçtiğimiz aylarda çekildiği ortaya çıkan videonun İsrail basını tarafından 'Biden uçaktan inerken düştü ve felç kaldı' şeklinde servis edilmesi dikkat çekti. Yaşananlar, "Biden düşmemiş, İsrail medyası tarafından düşürülmüş. Yani 'bak düşersin' denilmiş." şeklinde yorumlandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:50 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:59 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrail basını, Joe Biden'ın uçak merdivenlerinden düşüp felç kaldığını iddia etti.

İsrail basını, Joe Biden'ın uçak merdivenlerinden düşüp felç kaldığını iddia etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Polonya'ya gideceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Akşam saatlerinde İsrail basınından Hadashut Yisrael'in aktardığına göre; Biden, söz konusu ziyaret sırasında bir kaza yaşadı.

Uçak merdivenlerinde tökezlediği ve düştüğü görüntülerle sık sık gündeme gelen Biden'ın 'hızlı bir şekilde merdivenlerden düştüğü' iddia edildi.

İsrail medyasından ABD Başkanı Biden'ı 'yuvarlayan' haber: 'Felç kaldı' diyerek servis ettiler

İsrail basını,
"Biden, Polonya'ya inerken düştü ve felç geçirdi
" diyerek görüntüleri servis etti.

Sosyal medya platformu X üzerinde kısa sürede yayılan videonun eski olduğu ve şubat ayında çekildiği ortaya çıktı.

Yaşananlar, Filistin'de soykırım saldırılarına devam eden ve ABD'nin desteğini arkasına alan
İsrail'in 'Biden'ın ayağını nasıl kaydıracağı' konusunda
mesaj verdiğine yorumlandı.
Hatırlanacağı üzere Biden, henüz birkaç saat önce işgalci İsrail'in Gazze'de hastanelere saldırdığını kabul etmiş, Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini belirterek, İsrail'den
"daha az müdahale etmesi"
beklentisini dile getirmişti.




#Joe Biden
#İsrail
#ABD
1 saat önce
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