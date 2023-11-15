İsrail basını, Joe Biden'ın uçak merdivenlerinden düşüp felç kaldığını iddia etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Polonya'ya gideceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Akşam saatlerinde İsrail basınından Hadashut Yisrael'in aktardığına göre; Biden, söz konusu ziyaret sırasında bir kaza yaşadı.
Uçak merdivenlerinde tökezlediği ve düştüğü görüntülerle sık sık gündeme gelen Biden'ın 'hızlı bir şekilde merdivenlerden düştüğü' iddia edildi.
İsrail medyasından ABD Başkanı Biden'ı 'yuvarlayan' haber: 'Felç kaldı' diyerek servis ettiler
Sosyal medya platformu X üzerinde kısa sürede yayılan videonun eski olduğu ve şubat ayında çekildiği ortaya çıktı.