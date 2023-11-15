İsrail medyasından ABD Başkanı Biden'ı 'yuvarlayan' haber

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tam destek veren ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği ilk günden beri düşmeleriyle, hayali tokalaşmalarıyla ve ne yapacağını bilememesiyle gündem oluyor. ABD'nin en yaşlı Başkanı olması, yaşı ve sağlığı çerçevesinde dönen tartışmalara yol açıyor. Biden, katıldığı organizasyonlarda ve devlet liderleriyle görüşmelerinde konuşmalarını da tamamlayamıyor. Sözlerinin devamını unutarak başka bir konuya geçiyor ya da ortaya anlamsız cümleler çıkarıyor. Kendisi Demokrat olan Biden'e karşı, Cumhuriyetçiler ABD Başkanının zihinsel olarak sağlıklı olmadığını destekleyecek görüntüler paylaşıyor.