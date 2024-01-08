İsrail ordusu dağıldı

İsrail ordusu, Hamas’a karşı verdiği savaşta sahip olduğu teknolojik, ekonomik, askeri, istihbarat ve diplomatik üstünlüğe rağmen 92 günde somut bir sonuç elde edemedi. Meskun mahal çatışmaları sırasında 30’a yakın yüksek rütbeli subayını kaybeden işgalci güç, yüzlerce askerini yitirdi ve binlercesini de sakat kaldığı için emekliye ayırdı. Sahada arzu ettiği sonuca ulaşamayan ve ayrım yapmaksızın sivil yerleşkelere ölüm yağdıran İsrail güçleri, Gazze’yi kelimenin tam anlamıyla yerle bir etti. Çoğu kadın ve çocuk 22 bin 500’den kişinin öldüğü hava saldırılarında terör devleti İsrail, toplamda 66 bin ton bomba (aralarında fosfor bombası gibi yasaklı mühimmatlar da var) kullandı. Bu rakam Hiroşima’ya atılan atom bombasının 4 katı katı niteliğinde.

5’İ ALBAY 176 RÜTBELİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun yaklaşık 16 tugayının Gazze’deki savaşa katıldığı tahmin ediliyor. İsrail ordusunun açıklamalarına göre, Gazze’deki kara harekatının başladığı 27 Ekim’den bu yana ölen rütbeli asker sayısı 176. Bu da savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana ölen asker sayısının 502’ye ulaştığını gösteriyor. Yine aynı açıklamalara göre 5 binden fazla asker yaralandı. Ölenlerin 5’i albay, 8’i yarbay, 43’ü binbaşı, 41’i yüzbaşı ve 11’i teğmendi. Ölen İsrailli subayların askerlere göre oranı yüzde 27’ye ulaşırken, bu subayların 60’ı İsrail ordusunun seçkin birimlerinde görev yapıyordu. Ölen er ve erbaşın yaş ortalaması ise 19.

ORDUNUN YÜZDE 55’İ EĞİTİMSİZ

Uzmanlar ordunun kısa vadede bu kadar subay kaybetmesinin, ordunun zayıflığından kaynaklandığı konusunda hem fikir. Ordunun başarısızlığını ana etmeni, yedek askeri birlik diye adlandırdığı, İsrail halkından oluşan eğitimsiz askerler. Bu birim faal ordunun yüzde 55’ini oluşturuyor. Günlük hayatta berberlik, manavlık, bankacılık vb. işleri yapan 360 bin yedek askerini görevlendiren İsrail güçleri, bu birime yeterli eğitimi vermeden cepheye sürüyor. Ayrıca, savaş alanı ve Gazze Şeridi’nin arazisi hakkında İsrail güçlerinin yeterli deneyiminin olmaması, bilgi eksikliği, istihbarat zafiyeti gibi nedenler de askeri kaybın artmasına neden oluyor.

GÜYA EN GÜÇLÜ 18. ORDU

ABD merkezli Global Firepower adlı internet sitesinin tüm silahları ve personeliyle dünyanın en güçlü 18 ordusu arasında sıraladığı İsrail ordusunun devam eden başarısızlığı, uzman çevrelerce hezimet ve hüsran olarak yorumlandı. 27 Ekim’den günümüze kadar 18’i ‘dost ateşi’ sonucu olmak üzere, Gazze’deki savaş alanı dışında 29 İsrail askeri öldü. Psikolojik bir çöküşün eşiğine gelen orduda 27 Ekimden günümüze kadar 6 İsrail askeri intihar ederek yaşamına son verdi.

20 MİLYAR DOLAR HARCADI

İsrail ordusu bugüne kadar tank, zırhlı personel taşıyıcı ve diğer askeri araçlar gibi maddi kayıplarını açıklama konusunda isteksiz olsa da Haaretz gazetesi verilerine göre, İsrail’in Gazze’deki savaşının maliyeti, günlük 800 milyon şekel (222 milyon dolar). Savaşın başlangıcından bu yana ise İsrail ortalama 74 milyar şekel (yaklaşık 20,64 milyar dolar) kaybetti. Gazete, savaşın ilk haftalarında hassas güdümlü mühimmatın yaygın kullanımı ve yedek askerlerin toplanmasının maliyetinin 1,3 milyar şekel (361 milyon dolar) artırdığını açıkladı.

YÜZ MİLYARLARCA DOLARA RAĞMEN HÜSRAN

Gazete, İsrail merkezli askeri şirketlerden silah satın almanın maliyetinin yaklaşık 20 milyar şekel (5,5 milyar dolar) olduğunu, İsrail’in ise yurt dışından 5 milyar dolar değerinde silah satın aldığını aktardı. ABD 1945’den günümüze kadar ABD İsrail’e 260 milyar dolar askeri yardımda bulundu. Gazze savaşının başlangıcından bu yana ise 14,3 milyar dolar askeri mühimmat yollayan ABD, 10 milyar dolarlık bir sevkiyata daha hazırlanıyor. ABD’nin başka bir benzerine rastlanmayan askeri desteğine ve Washington’ın askerlere cephane, silahlar, top mermileri, zırhlı personel taşıyıcılar ve yeleklerin de aralarında olduğu temel savaş ekipmanı yüklü 230 kargo uçağı ve 30 gemi göndermesine rağmen İsrail ordusu istediğine ulaşamadı. Yedek askerlerin işlerini bırakıp orduya katılması ise ülke ekonomisinin felç olmasına neden oldu. Bu duruma 3 ay dayanabilen İsrail ordusu, 170 bin yedek askeri terhis etmek zorunda kaldı.

MOSSAD BALONU PATLADI

Askeri başarısızlığın en büyük etmenlerinden biri de istihbarat zaafiyeti oldu. Hamas’ın 7 Ekim çıkarmasında ortaya çıkan Mossad’ın yetersizliği, kara operasyonu süresince devam etti. Geçtiğimiz günlerde Mossad ve Şinbet’in “rehinelerin hastane, okul veya cami tünellerinde tutulduğu” yönündeki uyduruk istihbarat bilgisi üzerine hareket ettiği belirlenen İsrail ordusunun, gerçekleştirdiği bütün baskınlardan eli boş döndüğü kaydedildi. Gazze’deki 35 hastanenin 18’ine ağır saldırılar düzenleyerek kullanılmaz hale getiren İsrail ordusu, El-Baptist Hastanesi’ni bombalayıp 473 Filistinli’yi şehit etti.

2006’DA DA HiZBULLAH’I YENEMEMİŞTİ

Gazze’de soykırım yapan ancak askeri bir başarıya ulaşamayan İsrail, benzer bir hezimeti 2006’da Lübnan’da, Hizbullah’a karşı yaşadı yaşadı. Gazze benzeri meskun mahal çatışmalarının yaşandığı savaşta, kendi rakamlarına göre 30’u sivil olmak üzere 170 kayıp verdi. Uluslararası kuruluşlar, İsrail’in kaybının 1000’in üzerinde olduğunu iddia etse de İsrail bu utanç tablosunu reddetti. Devlet altı bir yapılanma olan Hizbullah örgütü, İsrail’e ait 130 Merkava tankı, 2 savaş uçağı, 5 helikopter, 408 zırhlı araç ve 3 fırkateynini imha etti. 650 İsrail askeri yaralırken asker Lübnan tarafından esir alındı. İsrail buna karşılık olarak Gazze’ye benzer bir şekilde Lübnan’daki sivil yerleşim birimlerini yerle bir etti. Toplamda 1109 sivil İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybetti.

SOYKIRIMLA CAYDIRICILIĞINI KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Askeri başarı elde edemeyen işgalci İsrail ordusu, başarısızlığının üstünü örtmek için çareyi tüm Gazze’yi yerle bir etmekte ve sivilleri katletmekte buldu. Askeri caydırıcılığını soykırım yaparak elde etmeye çalışan İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 bini çocuk ile 7 bini kadın olmak üzere 22 bin 722 kişiyi öldürdü, 58 bin 166 kişiyi de yaraladı. 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi yerinden edildi. İşgalci gücün Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 69 bin konut tamamen yıkıldı. Saldırılarda, 134 hükümet tesisi, 130 cami, 3 kilise, 94 okul ve üniversite yerle bir oldu.







