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Dünya İsrail ordusu Dalgakıran operasyonlarında 31 Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İsrail ordusu 'Dalgakıran' operasyonlarında 31 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" operasyonu başlatarak Batı Şeria'da 31 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail ordusu Dalgakıran operasyonlarında 31 Filistinliyi gözaltına aldı
Foto: AA.

İsrail basınının aktardığı haberlere göre, İsrail ordusu, 29 Mart'ta İsrail'in Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü saldırı da dahil son günlerde art arda yaşanan silahlı saldırılar üzerine "Dalgakıran" adını verdiği gözaltı operasyonları başlattı.

  • İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 31 Filistinliyi gözaltına aldı.

Saldırılar üzerine İsrail yönetimi, güvenlik önlemlerine ilişkin bir dizi yeni kararlar alarak İsrail şehirlerindeki polis gücünü ordu birlikleriyle destekleme ve tutuklama emri gibi kararlar çıkarmıştı.

İsrail'de bir hafta içinde 3 saldırı

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihleri arasında yaşanan 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

  • Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.

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