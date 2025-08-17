Yeni Şafak
İsrail ordusu Gazze'yi işgal planını onayladı

23:5817/08/2025, Pazar
G: 18/08/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail askerleri Gazze sokaklarında (Foto: Arşiv)
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'yi işgal planını onayladığı belirtildi. Gazze'deki Filistinlilerin tahliye planı, talep üzerine ABD'ye de sunulacak.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Zamir'in ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği ve İsrail ordusunun esir ve kayıplardan sorumlu komutanı Nitzan Alon'un da katıldığı toplantıda Gazze'yi işgal etme planını onayladığı ifade edildi.

İşgal planını ABD'ye de sunacaklar

Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın planı 19 Ağustos'ta onaylayacağı, İsrail güvenlik kabinesinin de bu amaçla hafta sonu toplanacağı bilgisi verildi.

Gazze'deki Filistinlilerin tahliye planının, talep üzerine ABD'ye de sunulacağı aktarıldı.

"Askeri bir operasyonla kente aşamalı olarak girilecek"

Plan doğrultusunda, "en az 2 hafta içinde Filistinlilerin kenti boşaltacağı ve ardından askeri bir operasyonla kente aşamalı olarak girileceği" kaydedildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Gazze'yi işgal planını onayladığını ve planın hafta sonundan önce hükümet tarafından da onaylanacağını belirtti.

İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Gazze'yi işgal planını onaylamak üzere bugün Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya geleceğini duyurmuştu.



