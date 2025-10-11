İsrail'de asker sıkıntısı: Yurt dışındaki Yahudi öğrencileri orduya katmaya çalışıyorlar

Yaklaşık 12 bin asker açığı olduğu ifade edilen İsrail, bu açığı kapatmak için yurt dışındaki Yahudi öğrencileri ordu saflarına katmaya çalışıyor. Asker sıkıntısını aşmak için 40'tan fazla ülkede görevlendirilen Yahudi dernekler, özellikle liseyi yeni bitirmiş kişileri kandırmaya çalışıyor.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Toprakları Savunma Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının, ABD ve Avrupa'daki Yahudi gençlerinin İsrail ordusunun saflarına katılmalarının kapısını açtığı vurgulandı.
Açıklamada, bu gençlerden bazılarının kaçak yerleşimlerde ve çiftliklerde faaliyet gösteren ve ordunun himayesinde Filistinlilere saldıran aşırılık yanlısı Yahudi örgütlere katıldığı kaydedildi.
İşgalcilere 9-12 ay paramiliter kurs veriyorlar
Bu grupların en öne çıkanının, 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren ve programlarını yurt dışındaki Yahudi öğrencilere yönlendiren en büyük dindar Siyonist gençlik hareketi olan "Bnei Akiva" olduğu belirtildi.
İsrail ordusu Yahudi dernekleriyle iletişime geçti
Geçen ağustos ayında İsrail ordusunun, yaşanan asker sıkıntısı nedeniyle genç Yahudileri askere alabilmek amacıyla yurt dışındaki Yahudi topluluklarıyla iletişime geçmeyi düşündüğü belirtilmişti.