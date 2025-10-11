Yeni Şafak
İsrail'de asker sıkıntısı: Yurt dışındaki Yahudi öğrencileri orduya katmaya çalışıyorlar

20:1511/10/2025, Cumartesi
AA
İşgalci İsrail askerleri Gazze'de (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail askerleri Gazze'de (Foto: Arşiv)

Yaklaşık 12 bin asker açığı olduğu ifade edilen İsrail, bu açığı kapatmak için yurt dışındaki Yahudi öğrencileri ordu saflarına katmaya çalışıyor. Asker sıkıntısını aşmak için 40'tan fazla ülkede görevlendirilen Yahudi dernekler, özellikle liseyi yeni bitirmiş kişileri kandırmaya çalışıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Toprakları Savunma Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının, ABD ve Avrupa'daki Yahudi gençlerinin İsrail ordusunun saflarına katılmalarının kapısını açtığı vurgulandı.

Açıklamada, bu gençlerden bazılarının kaçak yerleşimlerde ve çiftliklerde faaliyet gösteren ve ordunun himayesinde Filistinlilere saldıran aşırılık yanlısı Yahudi örgütlere katıldığı kaydedildi.

Bu gençlerin, devletin, özellikle de ordu ve yerleşimlerde faaliyet gösteren milis güçlerin değer sistemine entegre olmalarını sağlayacak eğitim programlarından geçirildiği, bunlar arasında "Mechina" adını taşıyan bir programın, liseyi bitirmiş yurt dışındaki Yahudi öğrencilere yönelik olduğu ifade edildi.

İşgalcilere 9-12 ay paramiliter kurs veriyorlar

Bu programlara katılanlara çoğunlukla
Batı Şeria'daki işgalcilere 9 ila 12 ay arasında değişen süreyle kurs verildiği
ve bu süreçte katılımcıların ideolojik olarak hazırlandığı ve paramiliter eğitimden geçtiği dile getirildi.

Bu grupların en öne çıkanının, 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren ve programlarını yurt dışındaki Yahudi öğrencilere yönlendiren en büyük dindar Siyonist gençlik hareketi olan "Bnei Akiva" olduğu belirtildi.

İsrail ordusu Yahudi dernekleriyle iletişime geçti

Geçen ağustos ayında İsrail ordusunun, yaşanan asker sıkıntısı nedeniyle genç Yahudileri askere alabilmek amacıyla yurt dışındaki Yahudi topluluklarıyla iletişime geçmeyi düşündüğü belirtilmişti.

Ordu Radyosunun haberinde ordudaki asker açığının 10 ila 12 bin arasında olduğu,
Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin askerlik yapmaması nedeniyle ordunun,
meydana gelen açığı farklı seçeneklere başvurarak doldurmaya çalıştığı kaydedilmişti.


