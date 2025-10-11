İsrail'de asker sıkıntısı: Yurt dışındaki Yahudi öğrencileri orduya katmaya çalışıyorlar

Bu gençlerin, devletin, özellikle de ordu ve yerleşimlerde faaliyet gösteren milis güçlerin değer sistemine entegre olmalarını sağlayacak eğitim programlarından geçirildiği, bunlar arasında "Mechina" adını taşıyan bir programın, liseyi bitirmiş yurt dışındaki Yahudi öğrencilere yönelik olduğu ifade edildi.