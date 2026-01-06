Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'de askerlik protestosunda otobüs kalabalığa daldı: Bir ölü üç yaralı

İsrail'de askerlik protestosunda otobüs kalabalığa daldı: Bir ölü üç yaralı

23:496/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Görüntülerde, göstericilerden birinin otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendiği görüldü.
Görüntülerde, göstericilerden birinin otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendiği görüldü.

İsrail’de zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına bir otobüsün dalması sonucu bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Olay, işgal altındaki Kudüs’te protestoların sürdüğü sırada meydana gelirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İsrail’deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına otobüsün dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Birçok noktada ateş yakarak yolları trafiğe kapattılar

İsrail’de Ultra Ortodoks Yahudiler’in zorunlu askerlik uygulamasına karşı protestoları devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs’te toplanan Ultra Ortodoks Yahudiler, birçok noktada ateş yakarak yolları trafiğe kapatırken, bazı göstericiler ise gazetecilere saldırdı.

Otobüs göstericilerin arasına daldı

Tansiyonun yükseldiği protestolar sırasında Jeremiah Caddesi’ndeki göstericilerin arasına bir kişi otobüs ile daldı. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Polis, saldırının ardından otobüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, göstericilerden birinin otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendiği görüldü.



#İsrail
#Ultra Ortodoks Yahudi
#Protesto
#Gösteri
#Otobüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS DESTEKLERİ ARTTI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ne kadar oldu? İşte ilkokul, lise ve üniversite VGM burs miktarları