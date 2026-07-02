İsrail'de ezan sesinin susturulmasına yönelik yasa tasarısı

Söz konusu yasa tasarısının onaylanmasının aslında İsrail'in "ırkçı bir rejim" olduğunu gözler önüne serdiğine dikkati çeken Fettah, İsrail Meclisi'nin de dini ve kültürel zulmü dayatmak için yasama araçlarını kullandığını vurguladı.

"İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçen yasa tasarısı, İslam kutsallarına karşı atılmış bir adım olduğu gibi Filistin Arap kimliğini silmeyi hedefleyen bir yasama terörüdür. Ezan sesinin hedef alınması, uluslararası medeni ve siyasi haklar hukukuna ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı tehlikeli bir adımdır."