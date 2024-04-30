|
Dünya

İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid: 'İsrail, sorumsuz çılgınların elinde rehin'

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini artırarak, ülkesinin sorumsuz çılgınların elinde rehin kaldığını söyledi.

21:07 - 30/04/2024 Salı
AA
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid açıklama yaptı.
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid açıklama yaptı.
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid X platformundan yaptığı paylaşımda, "
İsrail devleti, sorumsuz çılgınların elinde rehin kaldı, bu şekilde devam etmesi mümkün değil."
ifadelerini kullandı.
Netanyahu ve koalisyon hükümeti ortaklarına yönelik eleştiri dozunu artıran Lapid,
Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'i kastederek, "Sabıkalı Bakan, Başbakan'ın ofisinde durup istekleri yerine getirilmezse olacaklar konusunda tehdit ediyor."
ifadelerini kullandı.

'BEN-GVİR NETANYAHU'NUN KENDİ EMRİNDE ÇALIŞTIĞINI ANLATIYOR'

Lapid, paylaşımında şunları kaydetti:

“Ben-Gvir, (yaptıklarıyla) tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu'nun zayıf olduğunu ve kendi emrinde çalıştığını anlatıyor. Onun hükümetten ihraç edilmemesi inanılmaz. Başbakan bu sözleri duydu ve İsrail'in Refah'a gireceğini, savaşın bitmeyeceğini ayrıca kötü bir anlaşma yapmayacağı vaadinde bulundu, kendisi bunun olmamasının ne anlama geleceğini çok iyi anlıyor."
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu ile görüşmesinin ardından Refah'a kara saldırısını geciktirecek olası bir esir takası mutabakatına karşı olduklarını ve bu konuda kendisini uyardığını dile getirmişti.



#Filistin
#Gazze
#Hamas
#israil
#Binyamin Netanyahu
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi tepetaklak: Çeyrek ne kadar? İşte 30 Nisan 2024 canlı altın fiyatları