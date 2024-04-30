İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid: 'İsrail, sorumsuz çılgınların elinde rehin'

“Ben-Gvir, (yaptıklarıyla) tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu'nun zayıf olduğunu ve kendi emrinde çalıştığını anlatıyor. Onun hükümetten ihraç edilmemesi inanılmaz. Başbakan bu sözleri duydu ve İsrail'in Refah'a gireceğini, savaşın bitmeyeceğini ayrıca kötü bir anlaşma yapmayacağı vaadinde bulundu, kendisi bunun olmamasının ne anlama geleceğini çok iyi anlıyor."