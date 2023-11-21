İsrail'den 1.5 ayda 106 yalan: Çocukları da gerçekleri de öldürüyor

Türkiye, İsrail’in katliamının durdurulması ve 1967 sınırları çerçevesinde Filistin sorununa çözüm getirilmesi için diplomatik temasları ve sivil mağdurlara dönük insani girişimlerinin yanı sıra dezenformasyon girişimlerine karşı da dikkatli bir çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu çerçevede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin iddiaların yer aldığı Dezenformasyon Bülteni yayınladı. 106 yalanın çürütüldüğü bültende İsrail ve diğer medya kaynaklarındaki manipülasyon girişimleri, olay ve görüntülerin aslı da kamuoyunun dikkatine sunuldu. Bültende yer alan yalanların bir kaçı şöyle:

Yaralanma görüntüleri sahte yalanıyla servis edilen bu görüntüde yaralı genç annesini teskin etmek için bandajını çıkarıyor.

TEK TEK ORTAYA ÇIKARILDI

* İsrail’in “Askerlerimiz, Gazze’de sivillere yardım ediyor” iddiasıyla servis ettiği görüntü doğru değil. Fotoğraftaki yaşlı adam, İsrail güçlerince infaz edilen 74 yaşındaki Gazzeli Beşir Hacı.

* İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan “Hamas masum insanları idam ediyor” görüntüsü gerçek dışı. Görüntü 2014’te İran’daki uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında çekildi.

İsrail’in Hamas tüneli diye paylaştığı görüntülerin bir foseptik çukuru olduğu ortaya çıktı.

HAMAS TÜNELİ DEĞİL FOSEPTİK

* “İsrail ordusunun Şifa Hastanesi arazisinde Hamas tüneli bulduğu” iddiaları yalan. Görüntüler incelendiğinde tünel değil bir foseptik çukuruna (kuyusu) benzediği açıkça görülmektedir.

* “İsrail askerlerince Gazze’de Hamas’a ait tünellerde kaydedildiği” iddiasıyla paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmıyor. Kayıtlar İsveç’teki eski verici merkezine ait.

KENDİ ÇOCUKLARIYDI

* “İsrail askerleri, Gazze’deki Şifa Hastanesi’ndeki yeni doğan Filistinli bebeklerle ilgileniyor’ iddiası doğru değil. Fotoğraf, 8 Kasım 2023’te Rişon LeTsiyon’daki bir kliniğin sosyal medya hesabından, ‘Yeni doğan bebeklerini ziyarete gelen babalar’ notuyla paylaşılmış.

ANNESİNİ TESKİN ETMEK İÇİN

* “Annesinin yanına koştuğu hastanedeki Gazzeli gencin yaralı olmadığı, yaralanma görüntülerinin sahte olduğu” yönündeki iddiaları gerçek dışı. İsrail bombardımanında yaralanan gencin başındaki sargının, yaralarının ciddi olmadığını göstererek annesini teskin etmek amacıyla kaldırıldığı açıkça görülüyor.

* İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan hastanede yatan bir adamın görüntüleriyle ilgili ‘Filistinliler, sahte videolar üretiyor’ iddiası doğru değil. Görüntülerin bir diziden alındığı ve sahnenin 2019’da Malezya medyasında eleştirilere neden olduğu tespit edildi.

* “Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde Hamas üyeleri ile İsrail askerlerinin çatıştığı” iddiası doğru değil. Söz konusu görüntüler, 14 Ağustos 2013’te Mısır’daki Rabia el-Adeviyye Meydanı’ndaki sahra hastanesinde kaydedildi.

* “Fransa’da bir grup gencin 3 İsrailli kıza saldırdığı” iddia edildi. Kurgu görüntüleri FETÖ hesapları da daha önce görüntüleri, “laf attıkları Fransızlardan dayak yiyen Türk gençler” yalanıyla paylaşmıştı.

TÜRKİYE’YE ATILAN İFTİRALAR DA ÇÜRÜTÜLDÜ