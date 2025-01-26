İsrail'den Batı Şeria'daki cenaze törenine İHA'lı saldırı

İsrail'in Balata Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.
Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail bu kez de Batı Şeria'da bir cenaze törenini hedef aldı. Dün İsrail saldırısında şehit edilen bir Filistinlinin cenaze töreni için toplanan kalabalığın üzerine bomba atıldı. Yaşanan panik nedeniyle cenazeye katılanların çoğu mekanı terk ederken bombanın ise patlamadığı bildirildi.
İşgal altındaki
Batı Şeria
'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'nda terör devleti İsrail'in saldırısında öldürülen bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında İsrail'e ait İHA'dan mezarlığa bomba atıldığı, bombanın patlamaması üzerine ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
İsrail İHA'sı kalabalığa bomba bıraktı
İsrail İHA'sı kalabalığa bomba bıraktı
Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı semalarında uçan bir işgalci İsrail İHA'sı, Filistinli Ahmed el-Haşşaş'ın cenaze törenine katılanların üzerine bomba bıraktı.
Atılan bomba patlamadı
Atılan bomba patlamadı
Mezarlığın içine atılan bomba patlamazken, yaşanan panik nedeniyle cenazeye katılanların çoğu mekanı terk etmek zorunda kaldı.
İsrail'den 'silahlı grup' bahanesi
İsrail'den 'silahlı grup' bahanesi
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise
Balata Mülteci Kampı
'nda "silahlı bir grubun dağıtılması" için İHA saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü.
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün 42 yaşındaki
Ahmed el-Haşşaş
'ın
Balata Mülteci Kampı
'nda İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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