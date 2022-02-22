Dünya İsrailden Kudüsü Yahudileştirmede yeni plan Bu kez Hristiyan mahallesi hedefte
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İsrail'den Kudüs’ü Yahudileştirmede yeni plan: Bu kez Hristiyan mahallesi hedefte

Filistin topraklarında işgal ve ilhak çabalarını aralıksız sürdüren İsrail yönetimi, gözünü bu kez Hristiyan arazilerine dikti. İsrail, “Kudüs Surları Ulusal Milli Parkı”nın genişletilmesi projesi kapsamında Doğu Kudüs’te Hristiyanlara ait kilise arazisini istimlak etmeye hazırlanıyor.

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İsrailden Kudüs’ü Yahudileştirmede yeni plan: Bu kez Hristiyan mahallesi hedefte ​
ARŞİV

Filistin topraklarında işgal ve ilhak çabalarını aralıksız sürdüren İsrail yönetimi, bu kez de gözünü Hristiyan arazilerine dikti. Times of Israel’in haberine göre İsrail, Kudüs Surları Ulusal Milli Parkı’nın genişletilmesi projesi kapsamında Doğu Kudüs’te Hristiyanlara ait kilise arazisini istimlak etmeye girişti.

Projeye karşı çıkan kilise görevlileri, Kudüs’ü Yahudileştirmeyi hedefleyen İsrail hükümetini eleştirdi. Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos, Kudüs Ermeni Kilisesi Patriği Nurhan Manukyan ve Kutsal Toprak Muhafızı Papa Francesco Patton, Çevre Koruma Bakanı’na Cuma günü bir mektup yazarak projenin iptal edilmesini istedi.

MART AYINDA SUNULACAK

Mektupta, “Bu pervasız uygulama, kutsal topraklardaki Hristiyan varlığına doğrudan bir saldırıdır” denildi. Peace Now, Bimkom ve Ir Amim isimli insan hakları örgütleri ise, “Milli parkın genişletilmesi ile Şeyh Cerrah’taki uygulamalar arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. İsrail otoritesi, eski şehir havzasını dönüştürmeyi ve tarihsel gerçekliği değiştirmeyi hedefliyor” açıklaması ile uygulamaya karşı çıktı. Projenin, önümüzdeki Mart ayında Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi’ne sunulması bekleniyor. Daha önce de Kudüs Anglikan Kilisesi ve İngiltere Kilisesi Başpiskoposları, Filistinli Hristiyanların sistematik olarak Kudüs’ten çıkarıldığını belirterek tepki göstermişti.

Şeyh Cerrah diken üstünde

  • İşgalci İsrail, Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde de Filistinlilere ait arazilere ve evlere el koymak için çabalamaya devam ediyor. Son olarak İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Salim ailesinin evinin önüne çadır kurarak provokatif bir eylem gerçekleştirdi. Ben-Gvir’in eylemine tepki gösteren yüzlerce Filistinli, Salim ailesine destek olmak amacıyla sokaklara döküldü.

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