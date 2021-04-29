​İşgalci güçten şehri Yahudileştirme planı: Kudüs’ü tünellerle kuşatacak​

İşgalci İsrail yönetimi, 2020 yılında onayladığı bir dizi işgal ve Yahudileştirme projesini fiilen uygulamaya başladı. Plana göre Kudüs şehri tünel ve ana yol ağıyla birleştirilecek. Böylece şehrin doğusunda ve batısında bulunan yerleşim yerlerindeki Yahudi yerleşimlerini birbirine bağlanacak ve Filistinlilerin yaşadığı alanlar da tamamen kuşatılacak.

KOMİTE ORTAYA ÇIKARDI

İşgalci İsrail’in “Planlama ve İnşa Komitesi”, kuzey Kudüs’ü bir yerine dört yeni tünelle birbirine bağlayan yeni bir işgal planını uygulamaya koydu. Komite, Kudüs’ün kuzeyindeki ulaşım trafiğini ayırmak için “Fransız Tepesi yerleşim kavşağında dört tünel inşa etmek” isimli projenin harita ve taslağını duyurdu. Yol ağını, Kudüs’ün batısındaki Tel Aviv -doğu kısmı- ile vadi yerleşim yerlerine doğru yan yol arasındaki yol ağını bağlamayı planlıyorlar. Plana göre işgalciler, Kudüs’ün iki yakası arasında yerleşimcilerin hareketini kolaylaştırmak için köprüler, tüneller, yollardan oluşan bir ulaşım ağı kuracak ve bu ağ yerleşimciler için trafik konusunda önemli bir bağlantı oluşturacak.

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ÜRDÜN VADİSİ’NE KADAR BAĞLANACAK

Proje ile ayrıca Kudüs’ün kuzeydoğusundaki “Adam, Givat Ze’ev ve Nabi Ya’qub” yerleşimlerini Ürdün Vadisi bölgesi ile birleştirmeyi ve onları şehrin batı yakasına bağlamayı hedefliyor. Bununla beraber yerleşimcilerin 1948’de işgal edilen Filistin topraklarına, işgal altındaki Filistin’in güney ve kuzey bölgelerine ve Ölü Deniz’in güneyine erişimini sağlayacak.

KÖPRÜLER VE YOLLAR YAPILACAK

Filistin topraklarında yerleşim yerlerini genişleterek ve bir ulaşım ağı kurarak Kutsal Şehir’in Yahudileştirilmesini tamamlama ve topraklarından geriye kalanları kontrol etme planı projeyle hedefleniyor. Plana göre işgalci İsrail, Kudüs’ün iki yakası arasında yerleşimcilerin hareketini kolaylaştırmak için köprüler, tüneller, yollardan oluşan bir ulaşım ağı kuracak ve bu ağ yerleşimciler için trafik konusunda önemli bir bağlantı oluşturacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz haftalarda Doğu Kudüs’te 3 bin 500 yerleşim birimi inşa etme planını açıklamıştı.

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