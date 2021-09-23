Dünya İsrailden Rusya ABD ile Suriye konusunda üst düzey bir görüşme istiyor iddiası
ORTADOĞU

İsrail'den 'Rusya ABD ile Suriye konusunda üst düzey bir görüşme istiyor' iddiası

İsrail'de yayın yapan Walla News isimli medya kuruluşu, Rusya yönetiminin Suriye konusunda İsrail ve ABD'nin yer aldığı üçlü üst düzey bir görüşme yapmak istediğini yazdı.

Haber Merkezi AA
İsrailden Rusya ABD ile Suriye konusunda üst düzey bir görüşme istiyor iddiası
Joe Biden - Vladimir Putin

Walla News'te yer alan haberde, Rusya'nın, İsrail'den ABD'yi Suriye konusunda üst düzey üçlü görüşmeleri kabul etmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.

"GÜNDEME LAVROV GETİRDİ"

Adları açıklanmayan iki üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 9 Eylül'de Moskova'da ağırladığı İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdiği ifade edildi.

"İSRAİL ÜÇLÜ ZİRVEYİ DESTEKLİYOR"

Haberde İsrailli yetkililerin, Suriye konusunda ABD-Rusya ve İsrail arasında yapılacak üçlü zirveyi desteklediklerini dile getirdiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail'in ana hedefinin İran'ı Suriye'den çıkarmak olduğuna, bunun da ancak Rusya-ABD iş birliği ile mümkün olabileceğine işaret edildi.

ABD Suriye’den de çıkacak
DÜNYA
ABD Suriye’den de çıkacak

İşgalci İsrail güçleri 13 yaşındaki Filistinliyi öğrenciyi yaraladıktan sonra gözaltına aldı
OYNAT 00:25
İşgalci İsrail güçleri 13 yaşındaki Filistinliyi öğrenciyi yaraladıktan sonra gözaltına aldı
İşgalci İsrail güçleri, 13 yaşındaki Filistinli öğrenciyi kauçuk kaplı çelik mermiyle vurduktan sonra gözaltına aldı.

Abone Ol Google News
60 yıllık eşini 38 yerinden bıçakladı

60 yıllık eşini 38 yerinden bıçakladı

​Kızı böyle anlattı: Babam anneme şiddet uyguluyordu
Güne 15 cmkarla uyandılar

Güne 15 cm
karla uyandılar

Doğu Karadeniz'de erken yağan kar şaşırttı.
19 ildeFETÖ operasyonu

19 ilde
FETÖ operasyonu

​51 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Su canavarları<br>istila etti

Su canavarları
istila etti

Hatay'da görenler şaştı kaldı: 'Bir an önce temizlenmeli'
Yıkılacak evi<br>kiralamaya çalıştılar

Yıkılacak evi
kiralamaya çalıştılar

​Kira fırsatçıları depremzedeyi isyan ettirdi.
'Şiddetli<br>kuraklık' alarmı

'Şiddetli
kuraklık' alarmı

​Ağustos ayı analiz raporları yayımlandı.

Binlerce insan evinden oldu

Binlerce insan evinden oldu

​İspanya'da yanardağ kâbusu devam ediyor.
İkisi bebek<br>17 yaralı var

İkisi bebek
17 yaralı var

​Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı.

​Bu gençler dünyayı değiştirecek.

​CHP'den gelen açıklamalar yeni bir boyut kazandı.

​ABD ile gidişat pek hayra alamet değil.

​2,6 milyon belgeden 85 bin kaldı.

​ABD yine bildiğimiz gibi.
Fiyatları biz de<br> denetleyebiliriz

Fiyatları biz de
denetleyebiliriz

​Marketteki fahiş zamları vatandaş da kontrol edebiliyor.
Mesele barınma değil

Mesele barınma değil

​İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.