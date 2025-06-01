İsrail’den “soykırım” bahanesi

İngiltere, Fransa ve Almanya’nın son dönemde Gazze’de İsrail tarafından işlenen soykırıma karşı sert eleştiriler yöneltmesinin ardından bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, ülkesine yönelik bir silah ambargosunun "İsrail devletinin yıkılmasına ve ikinci bir Yahudi soykırımına yol açacağını" savundu. Sa'ar "Eğer ülkelerin ve politikacıların İsrail'e silah ambargosu uygulanması yönündeki çağrıları ve eylemleri başarılı olursa, bunun sonucu İsrail'in yok edilmesi ve ikinci bir Holokost olacaktır" dedi. Öte yandan, Avrupa ülkelerinden İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma tepkiler şiddetini artırarak sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün Filistin devletinin tanınmasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu söyleyerek İsrail’i saldırıları durdurmaya davet etmişti.