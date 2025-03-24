İsrail'den Türkiye korkusu: Karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Saar, İsrail'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. AB'nin İsrail'in birinci ticari ortağı olduğunu belirten Saar,

Saar, İsrail'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. AB'nin İsrail'in birinci ticari ortağı olduğunu belirten Saar,

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini İsrail'in kabul ettiğini ancak Hamas'ın reddettiğini belirten Saar, "Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin silahsızlandırılması, Hamas ve İslami Cihad'ın silahlı unsurlarının buradan çıkmasıyla savaşın yarın bitebileceğini" iddia etti. İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesine değinen Saar, Hamas'ın insani yardımlardan güç elde ettiğini bu nedenle ülkesinin uluslararası hukuka uygun davrandığını iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Gazze'de yardımların dağıtılması için eski düzende devam etmeyeceğini, geçmişten farklı bir sistem kuracaklarını belirtti ancak detay vermedi.