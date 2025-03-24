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İsrail'den Türkiye korkusu: Karşı karşıya gelmek istemiyoruz

İsrail'den Türkiye korkusu: Karşı karşıya gelmek istemiyoruz

13:5524/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
AA
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi.

Saar, İsrail'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. AB'nin İsrail'in birinci ticari ortağı olduğunu belirten Saar,
"ortak değerler, çıkarlar ve bir kısmı acı ortak tarihi paylaştıklarını zaman zaman da görüş ayrılıkları yaşadıklarını"
söyledi. Saar, İsrail'in AB için stratejik bir kazanım olduğunu savunarak bölgede
"İran, Husiler, Hamas ve Hizbullah'a karşı verdikleri savaşın Batı medeniyeti için olduğunu"
ileri sürdü.


Devam edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini İsrail'in kabul ettiğini ancak Hamas'ın reddettiğini belirten Saar, "Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin silahsızlandırılması, Hamas ve İslami Cihad'ın silahlı unsurlarının buradan çıkmasıyla savaşın yarın bitebileceğini" iddia etti. İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesine değinen Saar, Hamas'ın insani yardımlardan güç elde ettiğini bu nedenle ülkesinin uluslararası hukuka uygun davrandığını iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Gazze'de yardımların dağıtılması için eski düzende devam etmeyeceğini, geçmişten farklı bir sistem kuracaklarını belirtti ancak detay vermedi.

'Türkiye ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz'

Türkiye'nin Suriye'deki etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, "Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz." ifadesini kullandı. İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal edip askeri kontrol sağlamasını ABD ile görüşüp görüşmedikleri üzerine bir soruyu yanıtlayan Saar, bu konunun henüz hükümet tarafından kararlaştırılmadığını söyledi.




#israil
#Türkiye
#Filistin

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