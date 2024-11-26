İsrail'e bir darbe daha: Türkiye öncülük etti 50 ülke onay verdi

Oturumda, Filistin ile Ürdün'ün hazırladığı ve Türkiye'nin ilk eş sunucuları arasında yer aldığı tasarı uzlaşıyla kabul edildi.
"UNRWA'nın İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki Eğitim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Desteklenmesi" tasarısı için ABD, Arjantin, Çekya ve Paraguay "ret" oyu kullanırken, Arnavutluk ve Burkina Faso çekimser kaldı. Yürütme Kurulunda yer alan 58 ülkenin 50'si ise tasarıya "evet" dedi.
Filistinli çocukların eğitim hakkını tehdit eden her türlü tedbirin kınandığı tasarıda, UNESCO'nun UNRWA'nın eğitim faaliyetlerini destekleme taahhüdünde bulunulduğu bildirildi.
Ayrıca tasarıda, İsrail'in bu kararını uygulaması ile uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal edeceği, bunun yanı sıra uluslararası örgütlerin dokunulmazlıkları ve korunmaları ile ilgili BM Genel Kurulu kararlarına aykırı hareket edeceği vurgulandı.
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de durumun "derinden endişe verici" olmaya devam ettiğini belirtti.
Böylesi bir şiddet ortamında UNRWA'nın Filistinli mülteciler için "can simidi" olmaya devam ettiğini dile getiren Aybet, BM kuruluşunun bugün hiç olmadığı kadar "vazgeçilmez" bir rol üstlendiğini kaydetti.
İsrail saldırılarında Gazze'de 247 UNRWA çalışanının öldüğünü hatırlatan Aybet, İsrail Parlamentosunun UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama kararının bölgeye yönelik insani yardım çabalarına "büyük bir darbe" indirdiğini vurguladı.
Aybet, tasarının kabul edilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, 50 ülkenin tasarıya "evet" demesinin Türkiye'nin çabalarıyla yürütülen müzakereler açısından "büyük bir başarı" olduğunu söyledi.
İsrail'in UNRWA faaliyetlerini önleme kararının ardından buna karşı çıkan ilk kararın UNESCO tarafından alındığını belirten Aybet, Türkiye'nin bu özel oturumun düzenlenmesini talep eden Yürütme Kurulu üyeleri ve tasarının eş sunucuları arasında yer alarak, müzakerelerde "önemli bir rol" üstlendiğini vurguladı.
İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti.