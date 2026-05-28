İsrail’e F-22 savaş uçakları konuşlandırıyor

İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre, ABD yönetimi hiçbir müttefikine vermediği F-22 Raptor savaş uçaklarını İsrail’deki askeri havaalanlarına konuşlandırmaya başladı. ABD yönetiminin, 7 Ekim 2023’ten sonra İran’a yönelik saldırıların başlamasına kadar kademeli olarak artırdığı İsrail’deki askeri varlığını yıl sonuna kadar koruyacağı vurgulanan haberde, yıl sonuna kadar İsrail’deki havaalanları ve askeri tesislere çok sayıda F-22 Raptor ve askeri yakıt ikmal uçağı da yerleştireceği bilgisi verildi.

KAN’da yer alan haberde, son aylarda incelenen uydu görüntülerinin, İsrail içinde eşi benzeri görülmemiş bir ABD savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı konuşlandırmasını gösterdiğini belirtildi. Görüntülerin İran’a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat sonrasına ait olduğuna dikkat çekilen haberde, F-22 savaş uçaklarının İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'ne konuşlandırıldığı, onlarca ABD yakıt ikmal uçağının da Ben Gurion ve Ramon havaalanlarında bulunduğu aktarıldı. Haberde, uçakların birden fazla yere dağıtıldığı ve bu aşamada geri çekilmelerinin beklenmediği vurgulandı. İsrail Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı Samuel Zakai, geçtiğimiz ay Kanal 12’ye yaptığı açıklamada, David Ben Gurion Havalimanı’nın adeta bir askeri havaalanı gibi işletildiğini söylemişti. Zakai, havalimanındaki çok sayıda savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin sivil havacılık operasyonlarını olumsuz etkilediğine ve bu yüzden seyahat konusunda büyük endişelere yol açtığına işaret etmişti. KAN’ın haberinde de devam eden konuşlandırmanın İsrail'in yaz seyahat sezonunu zorlaştırabileceği ve yabancı hava yollarının uçuşlarını genişletmesini engelleyebileceği uyarısında bulunuldu.