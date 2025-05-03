İsrail'in Dürzi provokasyonu sürüyor

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün sabaha karşı Şam’daki Başkanlık Sarayı’na çok yakın mesafedeki bir noktaya hava bombardımanı düzenledi. Saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Suriye yönetiminin “Dürzilere zarar vermesine” ve “Şam’ın güneyindeki bölgelerde asker barındırmasına” izin verilmeyeceği bildirildi. Katz da sosyal medyada yayınladığı açıklamasında, doğrudan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı tehdit ederek, “Colani, sabah uyandığında bu saldırının sonuçlarını görecek ve Dürzi toplumuna eziyet etmesi halinde neler olacağını anlayacak” ifadelerine yer verdi.





İSRAİL’E RAĞMEN ANLAŞMA

İsrail’in müdahalelerine rağmen Suriyeli Dürzi toplumun önde gelen isimlerinin büyük çoğunluğu ise hükümet ile uzlaşıdan yana. Salı günü Hz. Muhammed’e (sav) hakaret içeren bir ses kaydının yayınlanmasının ardından başlayan çatışmalar sona erdi. Suveyde’deki Dürzilerin Ruhani Lideri Hikmet el-Hicri tarafından yapılan dış müdahale çağrıları, Dürziler arasında çok fazla yankı bulmadı. Hükümet ile Dürzi topluluk, devlet dışı silahlı grupların silahlarını teslim etmesi ve Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı kuvvetlerin Cermana ve Eşrefiye Sahnaya’da konuşlanması konusunda uzlaşıya vardı. Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Suveyde’deki grupların silah teslim etmesi ise ilerleyen günlerde sonuca bağlanacak.





DÜRZİLERİ GOLAN’A ÇEKME ÇABASI

Konuya ilişkin Ümran Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkçe Araştırmaları Direktörü Ömer Özkızılcık’ın yayınladığı Devrim sonrası Dürziler ve İsrail raporuna göre, İsrail, Suriyeli Dürzileri ekonomik teşviklerle Golan Tepeleri’ne çekmeye çalışıyor. İsrail, Golan Tepeleri’nde yaşayan Dürzilere iş imkânı teklif ederek günlük 75-100 dolar maaşlar öneriyor. Suriye’deki ekonomik sıkıntılar düşünüldüğünde bu teklif cazip görünse de, bu adım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik hedefler taşıyor. İsrail’in, Dürzi gençlerini Şam’dan koparma ve bölge demografisini değiştirme amacı güttüğü ifade ediliyor. Ancak Esed rejimi devrildikten sonra, İsrail’in Suriye’deki tüm adımlarının başarısız olduğu belirtiliyor. Dürzilerin, Şam ile anlaşarak ayrılıkçılığı reddetmesi, İsrail için ciddi bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Bu yenilgi sonrası İsrail’in öfkesinin dışa vurması, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı hedef almasıyla görülüyor.





İŞGALCİNİN HESABI TERS TEPTİ

Özkızılcık’ın yayınladığı rapora göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dürzi toplumuna “koruma” vadeden açıklamaları, Süveyda başta olmak üzere güney Suriye’de büyük protestolarla karşılandı. Netanyahu, Güney Suriye’nin silahsızlandırılması çağrısında bulunarak Suriye’nin Dera, Kuneytra ve Süveyda vilayetlerinde askeri varlığa müsamaha göstermeyeceklerini açıkladı. Ancak bu hamle, İsrail’in “azınlıklar ittifakı” stratejisinin Suriye’de başarılı olmayabileceğini ortaya koydu. Bölgenin en güçlü Dürzi silahlı yapısı olan Rical el-Kerame’nin sözcüsü Basım Ebu Fahır, Netanyahu’nun koruma söylemine karşı çıkarak, “Dürziler Suriye'nin bir parçasıdır” dedi. Liva el-Cebel ve Ahrar el-Cebel gibi gruplar da İsrail’e karşı mesafeli duruşlarını sürdürdü. Rical el-Kerame lideri Leys el-Belus ise, “Yurt dışından gelecek korumaları reddediyoruz” açıklamasıyla İsrail’e kapıları kapattı.





Suriye: Halkımızı koruyacağız

Suriye Cumhurbaşkanlığı, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik sık sık tekrarladığı ihlallerine ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları kınanırken bu saldırıların "Suriye'nin egemenliğini ve istikrarını hedef alan tehlikeli bir tırmanış olduğu" vurgulandı. Açıklamada, başta Arap ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma, İsrail saldırganlığı karşısında Suriye'nin yanında olma çağrısı yapılırken, Suriye'nin tamamında yaşayan topluluklardan diyalog yolunu terk etmemeleri ve dış provokasyonlara gelmeden yeniden inşa ve kalkınma sürecini sürdürmeleri talep edildi. Açıklamada son olarak, Suriye'nin egemenliğini ve halkının güvenliğini mümkün olan her vesileyle koruyacağının altı çizildi.





TEDAVI IÇIN İSRAIL'E GÖTÜRÜYOR

İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'ya düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Diğer taraftan terör devleti, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaralanan silahlı Dürzileri de tedavi için İsrail'e götürüyor. İsrail ordusu, Suriyeli 5 Dürzi'nin dün İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde bir tıp merkezine nakledildiği kaydedildi.





ŞARA, CANBOLAT ILE GÖRÜŞTÜ

İsrail, Dürziler üzerinden Şam'a müdahale planı yaparken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ile başkent Şam'da bir araya geldi. Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri ve Dürzi lider Canbolat'ın Şara ile görüşmesinde Dürziler adına uluslararası müdahale çağrılarını ve ayrılıkçılığı kesin bir dille reddettiği bildirildi.



