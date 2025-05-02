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Suriye Cumhurbaşkanı Şara Dürzi lider Velid Canbolat ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Dürzi lider Velid Canbolat ile görüştü

21:022/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
AA
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da Dürzi lider Canbolat'ı kabul etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da Dürzi lider Canbolat'ı kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnanlı Dürzi lideri Velid Canbolat ile başkent Şam'da bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'de Dürzilerin yaşadığı bazı bölgelerde yasa dışı gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Dürzi lider Canbolat ile görüştü.

Görüşmede ele alınan konulara ilişkin bilgi paylaşılmazken, ziyaretin, Suriye'de Dürzilerin yaşadığı bazı bölgelerde yasa dışı gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından yapılması dikkat çekti.

Canbolat Baas rejiminin yıkılmasının ardından 8 Ocak'ta Şam ziyaret etmişti.

Suriye'deki olayların fitilini ateşleyen provokasyonlar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Şam'daki Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya yine Şam'daki Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail ise 30 Nisan'da akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirdi.

İsrail uçakları sabah erken saatlerde Şam'daki Halk Sarayı yakınlarına hava saldırıları düzenlemişti.



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