Dürzi lider Canbolat'tan Hizbullah'a silah bırakma çağrısı: 'Siyasi çalışmalara yönelin'
Semih Kara
17:3128/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
AA
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Mevcut süreçte Lübnan'ın nasıl davrnması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Canbolat, Hizbullah'a 'silah bırakmayı' önerdi.
Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, hükümetin kurulması sürecinde Hizbullah'ın askeri faaliyetleri askıya alarak siyasete yönelmesi gerektiğini ifade etti.
Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesine açıklamalarda bulunan Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden işgaline ve hükümet kurulması çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.
Çatışmalardan uzak durma çağrısı
Bölgesel ve küresel değişimlere işaret eden Dürzi lider,
"Lübnan birlik ve bütünlük içerisinde yeni dünyanın sorunlarından ve çatışmalarından uzak durarak arada kalmışlıktan kurtulmalı."
ifadelerini kullandı. Canbolat, Lübnan'da cumhurbaşkanı seçilmesi ve başbakanın belirlenmesinin yine bu gelişmelerden kaynaklandığına dikkati çekerek,
"Bu bir sır değil, bölgede değişim var ve Lübnan bunun bir parçası."
dedi.
Nasrallah'ı tekrar anımsattı
Suriye'de Baas rejiminin birkaç gün içerisinde yıkıldığını ve Hizbullah'ın İsrail'den ağır darbeler aldığını söyleyen Canbolat,
"İsrail ile bir terör dengesindeydik ama bu denge yıkıldı."
dedi. Canbolat,
"İran, Suriye'de Beşşar Esed'in iktidara geldiği 2000 yılından beri son yaşanan olaylara kadar 24 yıldır Lübnan'ı yönetiyordu."
ifadeleriyle son aylarda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik suikast dahil gelişmeleri hatırlattı.
'Bakanlıkların paylaşılması utanç verici'
Lübnan'da uzun sürenin ardından Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Nevvaf Selam'ın yeni hükümet kurmasını olumlu gelişmeler olarak değerlendiren Canbolat, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Selam'ın İsrail'in savaş suçlularına karşı karar alan önemli bir isim olduğunu vurguladı. Canbolat, Taif Anlaşmasına göre bakanlıkların paylaşılmasında ayrıma gidilmesini 'utanç verici' olarak nitelendirerek,
"Birinci ve ikinci sınıf bakanlıklar varsa, birinci ve ikinci sınıf Lübnanlılar da vardır."
diye konuştu.
Hizbullah'a silah bırakma çağrısı
Suudi Arabistan'ın uzun bir süre sonra Lübnan'a karşı olumlu bir yaklaşımda bulunduğunu ifade eden Dürzi lider, İsrail'in saldırılarının ardından Hizbullah'ın konumunu tekrar gözden geçirmesi gerektiğini kaydederek,
"Hizbullah'taki siyasiler ve askerler geçmişin geride kaldığını, askeri faaliyetleri bırakıp siyasi çalışmalara yönelmeleri gerektiğini anlamalı."
dedi.
Lübnan siyasi çıkmazda
Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, 13 Ocak'ta UAD Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında, hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.
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