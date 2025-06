İsrail'in füzeleri de tükeniyor: ABD'nin yardıma gelmesini bekliyorlar

HER FÜZE DALGASI 287 MİLYON DOLAR

HER FÜZE DALGASI 287 MİLYON DOLAR

Öte yandan, İran’ın gönderdiği yüzlerce füze vurulsa da hedefine ulaşsa da İsrail açısından ciddi maliyetlere sebep oluyor. Haaretz gazetesinde yer alan rapora göre, İran tarafından İsrail’e gerçekleştirilen her füze saldırısı dalgası ortalama bir milyar şekel (287 milyon dolar) maliyete sebep oldu. Raporda, düşen füzelerin İsrail’in çeşitli bölgelerindeki sivil binalar, askeri tesisler ya da enerji tesislerinde sebep olduğu hasardan ayrı olarak söz konusu savunma sistemleri tarafından füzelerin engellenmesi için yapılan her faaliyetin de ciddi bir maliyet getirdiği kaydedildi. Savunma sistemlerindeki maliyet probleminin stok konusundaki problemlerden daha büyük olduğuna işaret edilen raporda, Demir Kubbe’nin her faaliyetinin 30 bin dolara mal olduğu aktarıldı. Raporda ayrıca, Davud Rampası’nda faaliyet başına 700 bin dolar, SAHM-1,2,3 sistemlerinde ise yaklaşık 2 milyon dolarlık bir maliyetin söz konusu olduğu kaydedildi.