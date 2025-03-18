İsrail'in Gazze'deki katliamı nedeniyle BMGK acil toplandı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi , İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi için acil toplantı yaptı.

İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamasının ardından BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi için acil toplantı yaptı. Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur , İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ne acil harekete geçme çağrısında bulunarak, saldırılarda bir gecede 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlercesinin yaralandığını belirtti.

"Konsey artık kararlarını uygulamalı"

Konsey'in artık kararlarını uygulaması gerektiğini vurgulayan Mansur, " Kararlarınız var, harekete geçin. Gücünüz var, harekete geçin. Yoksa önemsiz olursunuz " ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet eden Mansur, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması için baskının artırılmasını talep etti.

BM'den insani yardım uyarısı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Başkanı Tom Fletcher, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı görüntülü konuşmada, İsrail saldırılarının başlamasıyla Gazze halkının yeniden büyük bir korkuya kapıldığını belirterek, "Bir gecede en büyük korkularımız gerçekleşti. Gazze Şeridi'nin tamamında hava saldırıları yeniden başladı" dedi.

"Yardımlar durursa kriz derinleşecek"

Fletcher, saldırıların insani yardımların akışını tamamen durdurduğunu belirterek, "Gazze'nin tekrar dış dünyaya kapatılmasıyla birlikte yardım ve temel hizmetleri ulaştırma kabiliyetimiz giderek zorlaşıyor" ifadelerini kullandı. Ateşkes döneminde haftalık 4 bin yardım kamyonunun bölgeye giriş yaptığını hatırlatan Fletcher, bu seviyeye yeniden ulaşılmadığı takdirde Gazze'deki insani krizin derinleşeceğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan acil oturumda, birçok ülke İsrail'in saldırılarını kınarken, ABD, İsrail'e destek veren açıklamalarda bulundu.

"Gazze halkına yönelik toplu cezalandırma"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ateşkes anlaşmasını hiçe saydığını belirterek, İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığını ifade etti. Bendjama, İsrail'in tarım arazilerini, gıda tedarik zincirlerini ve insani yardım yollarını kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı ve bu eylemlerin uluslararası hukuk nezdinde savaş suçu teşkil ettiğini söyledi.

"Uluslararası toplum İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) geçici tedbir kararlarına uymasını sağlamak için daha fazla baskı yapmalıdır" diyen Bendjama, Gazze'de derhal ateşkesin devam ettirilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

"İnsani yardımlar pazarlık unsuru yapılmamalı"

Somali'nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve insani yardımları engellemesini uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Osman, BM'nin Filistinli mültecilere yönelik yardımlarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddetine ve ev yıkımlarına da dikkat çekti. "İsrail'in insani yardımları pazarlık unsuru olarak kullanması kabul edilemez" diyen Osman, uluslararası toplumun bu konuda acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

"Gazze'deki sivil halk açlığa mahkum ediliyor"

Sierra Leone'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Imran Kanu, Gazze'de sivil nüfusun gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişimde büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. İsrail'in insani yardımları engellemesinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu belirten Kanu, uluslararası hukukun uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Kadınlar ve çocuklar en ağır bedeli ödüyor"

Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında kadın ve çocukların en ağır bedeli ödediğini belirtti. Cinsel şiddet vakalarının arttığını ve sağlık hizmetlerine erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini ifade eden Rodrigues-Birkett, tüm rehinelerin ve suçlama olmaksızın tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi. "İki devletli çözüm, en sürdürülebilir seçenektir" diyen Rodrigues-Birkett, Filistin ve İsrail'in yan yana barışçıl bir şekilde yaşaması gerektiğini vurguladı.

"İnsani yardımlar engellenemez"

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Gazze'deki insani yardım kısıtlamalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in bu kısıtlamaları derhal kaldırması gerektiğini söyledi. UNRWA'nın çalışmalarının önemine vurgu yapan de Riviere, insani yardım kuruluşlarına yönelik tüm engellerin kaldırılmasını talep etti.

"BM Güvenlik Konseyi ateşkes için daha önce harekete geçmeliydi"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanski, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini belirterek, İsrail'in BM ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uyması gerektiğini söyledi. "BM Güvenlik Konseyi zamanında ateşkes kararı almadığı için bu kadar insan hayatını kaybetti" ifadelerini kullanan Polyanski, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasının artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

"Sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını ve insani yardımları engellemesini sert bir şekilde eleştirdi. "İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı korkutucu boyutlara ulaştı" diyen Kariuki, İngiltere'nin ateşkesin sağlanmasını desteklediğini ve iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu ifade etti.







